La batalla del hot dog en EE. UU.: el duelo definitivo entre Nueva York y Chicago

El hot dog es una de las comidas más representativas de la cultura estadounidense, un icono que está presente desde las actividades deportivas como los partidos de béisbol, hasta los puestos callejeros y las tradicionales parrilladas del 4 de julio.

Cada estado de Estados Unidos tiene sus propias formas para preparar este platillo; sin embargo, Nueva York y Chicago son consideradas las auténticas “ciudades de perritos calientes”.

El hot dog tradicional como un verdadero ícono de la cultura estadounidense, presente desde los partidos de béisbol hasta las parrilladas festivas del 4 de julio. Crédito: Shutterstock

Nueva York: El clásico “perrito de agua sucia”

Se exhiben perritos calientes en el escenario antes del concurso de comer perritos calientes Nathan’s Famous del 4 de julio en Coney Island, Nueva York, el 4 de julio de 2018. Crédito: AP

En toda la ciudad de Nueva York todavía se pueden encontrar carritos callejeros que venden perritos calientes hervidos, donde marcas legendarias como Sabrett’s y Nathan’s son las más conocidas. Estos se conocen cariñosamente como “perritos calientes de agua sucia” y se pueden conseguir en casi cualquier esquina donde haya carrera y vida en las calles de la Gran Manzana.

Cabe aclarar un mito urbano: esa famosa “agua sucia” es, en realidad, una salmuera especiada que mantiene las salchichas calientes, jugosas y en su punto óptimo dentro de tanques de acero inoxidable.

¿Qué ingredientes definen al verdadero perrito caliente de la Gran Manzana? Su encanto radica en la sencillez de su combinación clásica:

Chucrut crujiente.

crujiente. Mostaza marrón picante .

. Salsa de cebolla (elaborada con cebollas en rodajas dentro de una salsa especiada a base de tomate).

Isabel Tzeng, ceramista de la ciudad de Nueva York y fanática de esta preparación, comentó a AP:

“Hay algo en un perrito caliente sencillo, extra crujiente y extra salado, envuelto en un panecillo esponjoso, que me llena de alegría”.

Tzeng visita todos los años el local original de Nathan’s Famous en el paseo marítimo de Coney Island, donde cada 4 de julio se celebra su famoso campeonato anual de comer perritos calientes.

Chicago: Tradición al vapor y sin kétchup

En Chicago, los perritos calientes tienen un sello distintivo radicalmente opuesto: se cocinan al vapor o a la parrilla sobre fuego directo. Los panecillos, también al vapor, casi siempre llevan semillas de amapola. Y hay una regla de oro inquebrantable en esta ciudad: no se permite el kétchup.

Zach Cmiel, ingeniero de software y oriundo de la ciudad, disfruta de esta versión con todo el despliegue de sus ingredientes típicos. Un auténtico perrito estilo Chicago debe llevar:

Mostaza amarilla.

amarilla. Pepenillos encurtidos enteros y picados (relish verde brillante).

enteros y picados (relish verde brillante). Cebolla blanca picada.

blanca picada. Rodajas de tomate fresco.

fresco. Pimiento picante (el tradicional pimiento encurtido sport pepper).

(el tradicional pimiento encurtido sport pepper). Un toque final de sal de apio.

Entre los lugares preferidos de Cmiel destacan Gene and Jude’s, Guthrie’s Tavern y el emblemático The Wiener’s Circle. En este último local, los perritos calientes se asan hasta quedar bien tostados y partidos por la mitad. Además, el ambiente es único: al hacer tu pedido, es muy probable que el personal te grite con picardía, y tienes permitido responder de la misma manera. En The Wiener’s Circle, las salchichas a la parrilla no son lo único que se quema y saca chispas.

Con información de AP.

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