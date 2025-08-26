De ahumado a dulce: Pringles presenta su línea Smoky y un plato exclusivo en Nueva York

Pringles anunció que a partir del mes de septiembre estará ofreciendo seis nuevos sabores que incluyen una línea de papas fritas ahumadas y un plato que estará disponible en el restaurante Bonnie’s de Nueva York con estas nuevas creaciones.

A pocos días de que comience septiembre, la gigante de las papas fritas ha revelado sus nuevas innovaciones para los fanáticos de los snacks. La marca lanza seis nuevos sabores con su nueva colección Smoky como producto estrella. Esta colección incluye tres variedades: Smoky Bacon, Smoky Mesquite BBQ y Smoky Cheddar.

Además, presentan el nuevo sabor de queso llamado Sharp White Cheddar y la línea de snacks inflados Pringles Mingles con dos nuevos sabores: Cinnamon & Sugar y Jalapeño & Queso.

Un platillo disponible en Nueva York

La estrategia de lanzamiento de las nuevas papas contará con el impulso del chef Calvin Eng y de su restaurante en la ciudad de Nueva York, Bonnie’s, para crear un plato especial que utiliza las nuevas Pringles Smoky Mesquite BBQ.

El plato de esta colaboración estará disponible por tiempo limitado en septiembre en Bonnie’s, igualmente todos los nuevos sabores de Pringles.

¿Cuáles son los nuevos sabores de Pringles?

Los nuevos sabores de papas fritas incluyen sabores ahumados con notas de nogal, queso cheddar, tocino, entre otros y por primera vez en muchos años una versión dulce. A continuación la descripción de los nuevos productos:.

Pringles Smoky Bacon ofrecen un delicioso sabor a tocino ahumado cocinado en horno de leña, una textura crujientes con notas de humo de nogal y sabores a cerdo, estas crujientes.

ofrecen un delicioso sabor a tocino ahumado cocinado en horno de leña, una textura crujientes con notas de humo de nogal y sabores a cerdo, estas crujientes. Pringles Smoky Mesquite BBQ estas papas fritas combinan el sabor barbacoa con notas ácidas con un toque ahumado.

estas papas fritas combinan el sabor barbacoa con notas ácidas con un toque ahumado. Pringles Smoky Cheddar ofrece una combinación con notas de un ahumado suave y dulce de madera de manzano con un sabor intenso y cremoso a queso cheddar.

ofrece una combinación con notas de un ahumado suave y dulce de madera de manzano con un sabor intenso y cremoso a queso cheddar. Pringles Sharp White Cheddar estas papas recrean el sabor queso cheddar blanco añejado con una combinación de sabores ricos y ligeramente a nuez con un toque de acidez.

Pringles Mingles: Nuevos snacks inflados

Pringles Mingles Canela y Azúcar: por primera vez desde 2016, Pringles presentan el primer sabor dulce con cálidas notas de canela y un toque dulce. Este snack tiene forma de bolitas y están llenas de sabor.

por primera vez desde 2016, Pringles presentan el primer sabor dulce con cálidas notas de canela y un toque dulce. Este snack tiene forma de bolitas y están llenas de sabor. Pringles Mingles Jalapeño & Queso: estas bolitas equilibran el cremoso sabor del queso con el toque fresco y ligeramente picante del jalapeño, todo en una masa ligera, aireada y crujiente.

