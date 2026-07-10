La película de Tilly Norwood, actriz creada con IA, reaviva la preocupación en la industria del cine

El anuncio de que Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial, protagonizará su propia película ha desatado críticas en la industria cinematográfica. El estudio Particle 6, especializado en inteligencia artificial, anunció el lunes que está en producción de “Misaligned”, una película protagonizada por Norwood.

El lanzamiento de este avatar creado con inteligencia artificial ha causado incomodidad en organizaciones que representan a los actores y demás trabajadores del cine. El sindicato de artistas británicos Equity dijo a Variety que es importante determinar cómo se creó este avatar, expresó su preocupación por el uso indebido de datos de entrenamiento sin autorización y aseveró que la transparencia, el consentimiento y la remuneración son indispensables.

“Mientras continúen las prácticas de extracción de datos y el uso indebido de fuentes de datos de entrenamiento, persistirán los problemas de robo y uso indebido. Actores, locutores y artistas de todo tipo quedan expuestos al robo y uso indebido de su trabajo sin su consentimiento ni conocimiento. Esto es inaceptable y debe terminar”, declaró Cathy Sweet, directora de cine y televisión de Equity, en un comunicado.

Eline van der Velden , fundadora y directora ejecutiva de Particle 6, explicó a Variety que la creación de Tilly Norwood no se basó en la imagen de alguna persona en particular, sino que se creó a partir de “ideas originales, miles de iteraciones y una importante supervisión creativa humana”.

Previamente, el sindicato de actores SAG-AFTRA se pronunció en contra de la creación de Tilly Norwood, dejando claro que no la consideran una actriz, sino el producto de un programa de computadora.

“SAG-AFTRA cree que la creatividad es, y debe seguir siendo, humana. El sindicato se opone a la sustitución de los artistas humanos por sintéticos. Para que quede claro, «Tilly Norwood» no es una actriz, sino un personaje generado por un programa informático entrenado con el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación. Carece de experiencias vitales, de emociones y, por lo que hemos visto, el público no está interesado en ver contenido generado por ordenador desvinculado de la experiencia humana. No resuelve ningún problema, sino que crea el problema de utilizar interpretaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano”, reclamó el sindicato.