Tilly Norwood, la “actriz” creada con IA, protagonizará su primera película

Tilly Norwood, la polémica “actriz” creada con inteligencia artificial, protagonizará su primera película, cuya trama es autorreferencial.

Norwood fue creada por la empresa londinense Particle 6 y protagonizará la película “Misaligned”, la cual se describe como “una producción híbrida”. La historia se basa en un mundo digital surrealista ubicado en algún lugar de la nube. Norwood interpreta a un ser de IA sin cuerpo real, sin infancia y sin experiencias vividas propias, solo con acceso a las de los demás, según reseña The Hollywood Reporter.

La sinopsis plantea las tentaciones a las que se enfrenta Tilly en la historia gracias a un bot. “Las cosas se complican cuando un bot seductor y deshonesto de la web oscura la convence de abandonar sus límites y empezar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias. Cuanto más aterradoramente humana se vuelve, más famosa se hace y, lo que es más importante, Tilly empieza a sentir vergüenza de que su propia existencia se haya construido sobre la base de toda la humanidad”, reza la sinopsis.

La fundadora de Particle 6, Eline van der Velden , señaló que la IA puede ser de utilidad en la industria cinematográfica solo con el apoyo de la experiencia humana.

“La IA puede respaldar la producción cinematográfica narrativa de alta calidad, pero solo con una gran dosis de experiencia, habilidad, criterio y tiempo humanos. Esto no es una limitación de la tecnología, sino su esencia. Los cineastas que triunfen en la próxima década serán aquellos que aporten décadas de instinto narrativo a estas nuevas herramientas, y en Misaligned aplicamos esa experiencia a gran escala”, dijo.

El uso de la inteligencia artificial ha sido un tema conflictivo en Hollywood, ya que gran parte de la industria sostiene que su uso en la creación artística debe ser limitado o regulado. Cuando se anunció en 2025 la creación de Tilly Norwood como una actriz creada con inteligencia artificial, la industria del entretenimiento se alarmó ante el riesgo que supone el uso de tecnología generativa para reemplazar trabajos humanos.

El sindicato de actores SAG-AFTRA se pronunció en contra de la creación de Tilly Norwood, dejando claro que no la consideran una actriz, sino el producto de un programa de computadora.

“SAG-AFTRA cree que la creatividad es, y debe seguir siendo, humana. El sindicato se opone a la sustitución de los artistas humanos por sintéticos. Para que quede claro, «Tilly Norwood» no es una actriz, sino un personaje generado por un programa informático entrenado con el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación. Carece de experiencias vitales, de emociones y, por lo que hemos visto, el público no está interesado en ver contenido generado por ordenador desvinculado de la experiencia humana. No resuelve ningún problema, sino que crea el problema de utilizar interpretaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano”, reclamó el sindicato.

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