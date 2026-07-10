Nueva York tiene el suburbio con el mejor ingreso en todo EE.UU: Scarsdale

Scarsdale, 20 millas al norte de la Ciudad de Nueva York, ocupó el primer puesto por 3er año consecutivo como el suburbio con el ingreso familiar más alto en Estados Unidos.

MoneyLion, plataforma tecnológica de finanzas, clasificó los 50 suburbios más acomodados del país según la media de ingresos familiares, utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey) de 2024.

La lista incluye comunidades con al menos 5,000 hogares que se consideran suburbios de áreas metropolitanas grandes, destacó LoHud.com. Scarsdale, en el condado Westchester, registró un ingreso familiar promedio de $612,591 dólares anuales en 2024. Unas 18,000 personas residen allí, según datos del Censo de Estados Unidos, y el valor promedio de la vivienda es $1.7 millones de dólares.

Cerca de allí, otro suburbio del Lower Hudson Valley neoyorquino ocupó el 3er lugar en lista: Rye, con un ingreso familiar promedio de $428,806 dólares y valor de hogar medio $2.4 millones. Esta localidad cuenta con unos 16,500 habitantes y el año previo se había ubicado en el 2do lugar, que ahora lo ocupó West University Place en Texas (ingreso familiar promedio anual: $439,594 dólares y valor promedio de la vivienda $1.7 millones).

El resto de la lista de los 10 suburbios más acomodados de EE.UU. fueron:

-4to: Los Altos, California. Ingreso familiar promedio: $417,182 dólares y valor promedio de la vivienda $4.8 millones.

-5to: Paradise Valley, Arizona. Ingreso familiar promedio: $408,500 dólares y valor promedio de la vivienda $3.7 millones.

-6to: University Park, Texas. Ingreso familiar promedio: $407,253 dólares y valor promedio de la vivienda $2.6 millones.

-7mo: Alamo, California. Ingreso familiar promedio: $401,221 dólares y valor promedio de la vivienda $2.6 millones.

-8vo: Southlake, Texas. Ingreso familiar promedio: $384,530 dólares y valor promedio de la vivienda $1.3 millones.

-9no: McLean, Virginia. Ingreso familiar promedio: $379,689 dólares y valor promedio de la vivienda $1.8 millones.

-10mo: Orinda, California. Ingreso familiar promedio: $376,741 dólares y valor promedio de la vivienda $2 millones.

Otros dos suburbios en Nueva York destacaron en el listado: Garden City, condado Nassau (Long Island), ocupo el puesto 31, con un ingreso familiar promedio de $306.541 dólares; y Dix Hills, condado Suffolk (Long Island), en el número 45, con un ingreso familiar promedio de $278.135.

El mejor ubicado en Nueva Jersey fue Westfield en la escaño 30, con un ingreso familiar promedio de $306,889 dólares. Muy cerca se colocaron Summit (32) y Tenafly (33), y más abajo Princeton (47) y Ridgewood (48). En el ínterin Greenwich en Connecticut se posicionó en el puesto 27. El estudio en detalle puede consultarse aquí.