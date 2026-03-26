Alquileres cada vez más caros en Nueva York: precios récords en Manhattan y Brooklyn

“El alquiler es condenadamente alto” es una frase legendaria dicha por Jimmy McMillan en la contienda por la gobernación de Nueva York en 2010 que nunca pierde vigencia, porque 16 años después sigue siendo cierta y es una constante en todas las campañas electorales.

La crisis de asequibilidad en la ciudad de Nueva York ha alcanzado un nuevo récord: según los últimos reportes los alquileres en Manhattan y Brooklyn se dispararon a un máximo histórico el mes pasado.

La media del alquiler en Manhattan subió a $5,000 dólares mensuales en febrero, y en Brooklyn saltó a $4,296 dólares, según el Informe del Mercado de Alquiler de la Ciudad de Nueva York de 2026, publicado esta semana por Corcoran.

“Cada vez más amigos míos están considerando comprar ahora, o ser propietarios; en cierto modo, resulta más asequible tener una cuota hipotecaria mensual más baja”, comentó a ABC News un residente de Williamsburg, Brooklyn.

“Sin duda, yo no podría permitírmelo. El apartamento en el que vivo es de dos dormitorios y, gracias a la estabilización de alquileres, tiene un precio determinado; pero el apartamento de arriba, que se rige por la tarifa de mercado habitual, cuesta unos $5,000 dólares. ¿Cómo hace la gente para pagarlo?”, se preguntó Dennis McDermot.

“Esto se está convirtiendo en una especie de… círculo vicioso“, señaló Jonathan Miller, experto inmobiliario en Nueva York y Connecticut. “La asequibilidad se ve comprometida no sólo por el aumento de las tasas hipotecarias en el mercado de compraventa, sino también por la subida de los precios en el mercado de alquiler”.

Según el informe de Corcoran, los inquilinos están acudiendo en masa a Gowanus, Red Hook y Carroll Gardens, en Brooklyn, debido al auge en la construcción de edificios destinados al alquiler.

El informe también señala una aparente disminución en los precios de alquiler en algunas zonas muy solicitadas de Brooklyn. La bajada ha sido de dos dígitos en South Williamsburg, Brooklyn Heights y Prospect Park South; sin embargo, esas cifras resultan engañosas. “En algunos vecindarios observamos una ligera caída, pero esto no se debe a un ablandamiento de los alquileres; en realidad, se trata simplemente de lo que casualmente estaba disponible ese mes y terminó alquilándose”, afirmó Miller.

El número de contratos de arrendamiento firmados aumentó 203% con respecto al año anterior. “Estuvimos cuatro años viviendo en un edificio sin ascensor en Brooklyn, y como el alquiler no subía demasiado, nos quedamos allí más tiempo del que probablemente deberíamos haber estado. Luego, a finales de junio de 2025, nos mudamos a un edificio de lujo, lo cual supuso, sin duda, un gran salto en el precio del alquiler”, relató otro inquilino de Williamsburg.

En paralelo, se estima que hay un millón de apartamentos con alquiler estabilizado en NYC, sujetos a incrementos de alquiler menores determinados por la Junta de Directrices de Renta de la Ciudad de Nueva York (New York City Rent Guidelines Board, RGB). El mes pasado el nuevo alcalde Zohran Mamdani renovó a sus miembros, manteniendo su promesa electoral de congelación de la renta.

Pero la vivienda no es lo único que sigue subiendo de precio. Según un análisis realizado en abril de 2025 por el portal de asesoría financiera Smart Asset, el área metropolitana de Nueva York experimentó uno de los mayores aumentos en los precios de los comestibles entre las grandes zonas urbanas de Estados Unidos durante el último año. Desde entonces la inflación no se ha detenido a nivel nacional y es peor ahora con el incremento en el precio de la gasolina por la guerra en Irán.

También esta semana Mamdani apeló una decisión judicial que ordena a la alcaldía de Nueva York ampliar drásticamente un programa de asistencia para el alquiler, revirtiendo así una promesa clave de su campaña electoral y preparando el escenario para un enfrentamiento con el Concejo Municipal.

Para denunciar un caso de discriminación de vivienda o hacer alguna consulta sobre ese tema, puede visitar esta página de la Defensoría Pública de NYC.