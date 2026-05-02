Un vecindario de Queens se ubica por 1era vez entre los 5 más caros de Nueva York

El mercado inmobiliario de la ciudad de Nueva York comenzó el año 2026 con un aumento interanual (Y-o-Y) de 4% en los precios, lo que elevó su precio medio de venta a $800,000 dólares, recuperando así los niveles de precios observados en el tercer trimestre de 2025.

Como novedad, Malba se ubicó en el 5to puesto de los vecindarios más caros para comprar vivienda en NYC, la clasificación más alta jamás alcanzada por Queens, según el último reporte de Property Shark. En particular, el precio medio de venta de $2.5 millones de dólares registrado en Malba estableció, además, un nuevo récord de precios para Queens.

Los precios medios de venta aumentaron en los cuatro distritos estudiados (Manhattan, Brooklyn, El Bronx y Queens), pero fue el incremento interanual del 8% en Manhattan el que impulsó gran parte de la apreciación de precios de la ciudad, dado que este condado representó el 41% del total de las ventas.

“Cabe destacar que la trayectoria ascendente de los precios en la ciudad estuvo acompañada de una disminución interanual del 3% en la actividad transaccional, lo que redujo el volumen de ventas a 6,916 transacciones de condominios, cooperativas y viviendas unifamiliares durante los primeros tres meses de 2026. Más concretamente, la actividad de ventas mostró una tendencia a la baja en Brooklyn, Queens y El Bronx; únicamente las transacciones en Manhattan registraron un aumento, aunque incluso en este caso las ventas crecieron apenas 2% interanual”.

Manhattan también registró el aumento de precios más pronunciado, alcanzando los $1.24 millones de dólares tras una ganancia interanual del 8%.

Tradicionalmente la lista destaca los 50 vecindarios más costosos de la ciudad, pero en el primer trimestre de 2026 se incluyeron 55 debido a cuatro empates en los precios. Específicamente, Brooklyn y Manhattan situaron 22 barrios cada uno entre los más caros, mientras que Queens logró posicionar 11.

Cabe señalar que 39 de los vecindarios más exclusivos de la ciudad superaron el $1 millón de dólares, cifra que representa dos barrios menos que en el primer trimestre de 2025. De estos, cinco vecindarios alcanzaron precios medios de venta que superaron holgadamente los $2.5 millones de dólares. El reporte de Property Shark en detalle puede consultarse aquí.

Contraste: impuesto pied-à-terre vs Vivienda Pública

Nueva York es una ciudad de muchos contrastes y sin duda la vivienda es el rubro de mayor preocupación para la gran mayoría de sus habitantes.

El mes pasado avanzó en Nueva York la propuesta de establecer un impuesto al 2do hogar “de los ricos” (pied-à-terre), con el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani. Sin sorpresas, el mandatario Donald Trump y el sector inmobiliario se oponen mayoritariamente. «Debilitará la economía de la ciudad en su conjunto. No generará la cantidad de ingresos prevista, sino que eliminará miles de empleos en el sector de la construcción, reducirá el valor de las propiedades y aumentará los costos para los neoyorquinos», afirmó Jim Whelan, presidente de la Junta Inmobiliaria de Nueva York (Real Estate Board of New York), una asociación gremial y grupo de presión.

En paralelo, al momento hay más de 150,000 personas soñando obtener un apartamento barato de vivienda pública en la ciudad de Nueva York (NYCHA) y algunas familias llevan en la lista de espera más de una década.

Los 10 vecindarios más caros para vivir en la Ciudad de Nueva York (2026):