Ben Rice logra un récord de jonrones para un zurdo en los Yankees

Ben Rice ha tenido una gran primera mitad excepcional y se ha convertido en el mejor bateador de los Yankees en esta temporada 2026.

Rice es el cuarto jugador zurdo de los Yankees con más jonrones en una primera mitad. El primera base tiene 29 cuadrangulares y comparte la lista con leyendas como Roger Maris, Babe Ruth y Lou Gehrig.

Ben Rice tiene un promedio de bateo de .275 con 91 hits, 29 jonrones, 66 carreras impulsadas y 64 carreras anotadas en 89 juegos esta temporada.

Ante la ausencia de Aaron Judge por las múltiples lesiones, Rice ha sido el líder ofensivo de una Yankees que buscan acercarse al primer lugar del Este en la Liga Americana.

El récord de más cuadrangulares para un bateador zurdo en una primera mitad de la temporada es de Roger Maris con 33 vuelacercas en 1961.

Esa es la mítica temporada en que Maris logró el récord de 61 cuadrangulares en un año, máxima para un jugador de la Liga Americana. Récord que se mantuvo hasta 2022 cuando Aaron Judge conectó 62 vuelacercas.

Ben Rice se gana ir al Juego de Estrellas y al Home Run Derby

Ben Rice irá a su primer Juego de Estrellas tras brillar con el madero en la primera mitad de la campaña. El toletero de 27 años también estará en el Homerun Derby en el Citizens Bank Park de Philadelphia.

Rice buscará ser el quinto jugador de los Yankees en ganar un Home Run Derby. Los cuatro jugadores en ganarlo son: Tino Martínez, Jason Giambi, Robinson Canó y Aaron Judge.

Cam Schlittler acompañará a Rice como los miembros de los Yankees en el All Star Game 2026. Aaron Judge fue votado por los fanáticos, pero debido a sus lesiones fue reemplazado en el roster de la Liga Americana.

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