Demócratas de Maine buscan relevo exprés tras la caída de Graham Platner por acusación de agresión sexual

Los demócratas que aspiran a sustituir a Graham Platner como candidato del partido al Senado tienen menos de tres semanas para presentar sus alegatos, por lo que no hay tiempo que perder.

La necesidad de actuar rápidamente quedó en evidencia en el acto de presentación de Nirav Shah, quien dirigió el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine durante la pandemia de la covid-19. Shah también se presentó —y perdió— en las primarias demócratas para gobernador del mes pasado.

Los voluntarios tomaron las pegatinas de “Shah para Gobernador” y recortaban las palabras “para Gobernador”, lo taparon con cinta adhesiva y escribieron “Senado” encima.

Incluso recogieron viejos carteles de Platner y escribieron “Nirav” con cinta adhesiva sobre el nombre del antiguo nominado.

Shah es uno de al menos media docena de demócratas de Maine que anunciaron su candidatura desde que Platner se retirara el miércoles en la noche en medio de la controversia surgida luego de que una exnovia lo acusara de agresión en 2021. Platner ha negado dicha acusación.

El partido debe tener un nuevo candidato antes de las 5:00 de la tarde del 27 de julio; de lo contrario, el nombre de Platmer seguirá apareciendo en la boleta electoral contra la senadora republicana, Susan Collins. Los demócratas del estado planean celebrar una convención para elegir a su candidato; aún no hay fecha para el evento.

El caos del proceso está reflejando la naturaleza sin precedentes de lo que está ocurriendo en Maine, mientras el partido intenta reorganizarse para la dura contienda con Colling, quien ha estado en el cargo desde 1997. Este estado en particular se considera crucial para que los demócratas ganen si quieren recuperar el Senado de manos del Partido Republicano en otoño.

Los aspirantes empezaron de inmediato a posicionarse estratégicamente: algunos esperaban asumir el liderazgo progresista, otros se presentaban como ajenos al sistema, dispuestos a desafiar el status quo, y otros más buscaban un espacio en el centro-izquierda enfocado en la posibilidad de ganar las elecciones.

Entre los aspirantes están tres personas que se postularon y perdieron —o se retiraron— en las primarias del Senado contra Platner, y tres personas que se postularon sin éxito en las primarias de gobernador del partido. Uno de ellos también perdió frente a Collins por casi 40 puntos en 2014. Hay políticos, un empresario y un funcionario de salud pública.

Los electores de Maine saben que va a ser un proceso complicado.

Robin Ratcliffe, quien ha vivido en Maine durante más de 20 años y votó por Platner en las primarias, declaró estar “devastada” por su retirada, pero reconoció que era “lo correcto dadas las circunstancias”.

Mientras empieza el proceso de selección de un reemplazo, Ratcliffe señaló que le preocupaba que las siguientes semanas pudieran ser un “caos”, informó NBC News.

El expresidente del Senado de Maine, Troy Jackson, rápidamente consiguió cierto respaldo progresista de Our Revolution, un grupo alineado con el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, y el representante Ro Khanna, demócrata de California, quien era un destacado partidario de Platner.

Jackson aseguró que se presenta como candidato para representar a “un poderoso movimiento de trabajadores en el estado de Maine y a millones más en todo Estados Unidos que están listos para enviar a un luchador progresista al Senado”.

“He luchado por ese movimiento toda mi vida, y desde luego no voy a dar marcha atrás ahora, cuando esta lucha es más necesaria que nunca. “Estoy dentro”, expresó el jueves en redes sociales.

There is a powerful movement of working class people in the state of Maine, and millions more across America who are ready to send a progressive fighter to the Senate. I’ve been fighting for that movement my whole life ? and I’m sure as hell not backing down now, when this fight? pic.twitter.com/lx1dkSVIS0 — Troy Jackson (@TroyJackson207) July 9, 2026

Khanna aplaudió las posturas de Jackson sobre la atención médica y el conflicto entre Israel y Gaza.

“Él está a favor de la atención médica universal, en contra del genocidio y las guerras en el extranjero, y a favor de la clase trabajadora por encima de la clase multimillonaria”, explicó.

Pero al igual que Khanna, Jackson era aliado de Platner y estaba tratando de distanciarse del excandidato, lleno de escándalos, incluso mientras busca ganarse a los 156,000 votantes que lo respaldaron en las primeras.

Oponerse al sistema fue fundamental para la campaña y el atractivo de Platner, y es algo que otros aspirantes están tratando de seguir.

Shah se presentó como un “ajeno al sistema” en su anuncio, diciendo: “Los políticos del establishment nos han fallado. Para derrotar a Susan Collins, necesitamos a alguien ajeno al sistema que no tenga miedo de enfrentarse al sistema corrupto que ella ha defendido durante décadas“.

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