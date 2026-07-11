Manhattanhenge regresa este fin de semana con su última aparición del año en Nueva York

Quienes no pudieron disfrutar del fenómeno conocido como Manhattanhenge durante mayo tendrán una última oportunidad este fin de semana para presenciar uno de los atardeceres más espectaculares de la ciudad de Nueva York.

Este evento astronómico ocurre dos veces al año, en mayo y nuevamente en julio, cuando el Sol se alinea de forma casi perfecta con la cuadrícula de calles de Manhattan, creando un impresionante corredor de luz entre los edificios del distrito, reseña ABC7NY.

El Museo Americano de Historia Natural explica que el fenómeno se produce cuando la puesta de sol coincide con el trazado urbano de Manhattan, iluminando los lados norte y sur de las calles transversales y generando un efecto visual que atrae tanto a fotógrafos como a residentes y turistas.

Fechas del Manhattanhenge de julio

La edición de julio podrá observarse en las siguientes fechas y horarios (hora del Este):

Sábado 11 de julio, a las 8:20 p.m., cuando el Sol será visible por completo alineado con las calles.

a las 8:20 p.m., cuando el Sol será visible por completo alineado con las calles. Domingo 12 de julio, a las 8:21 p.m., durante la versión conocida como “medio Sol”, en la que solo una parte del disco solar se alinea con el horizonte urbano.

¿Cuáles son los mejores lugares para verlo?

Según la información compartida por ABC7NY, algunas de las calles con las mejores vistas para apreciar el fenómeno son:

Calle 14.

Calle 23.

Calle 34.

Calle 42.

Calle 79.

Además, existen otros puntos recomendados para disfrutar del espectáculo, entre ellos el paso elevado de Tudor City, en Manhattan, y el parque Hunter’s Point South, en Long Island City, Queens.

¿Cómo obtener la mejor fotografía del Manhattanhenge?

Especialistas de AccuWeather citados por el medio recomiendan planificar la visita con anticipación, revisar el pronóstico del tiempo y llegar temprano, ya que Manhattanhenge suele reunir a numerosos espectadores.

Para quienes buscan una imagen de alta calidad, sugieren utilizar un trípode y una cámara con ajustes adecuados para condiciones de poca luz.

También aconsejan emplear una apertura cercana a f/16, mantener el ISO lo más bajo posible y experimentar con elementos en primer plano, como personas o monumentos, para crear siluetas que aporten mayor impacto visual a la fotografía.

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