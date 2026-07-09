¿Gases e hinchazón después de comer? 3 tés que sí alivian el dolor rápido (sin usar fármacos)

La formación de gases es un proceso natural; sin embargo, pueden llegar a ser muy dolorosos, incómodos y representan una de las principales causas de un abdomen hinchado. Por suerte, existen tres infusiones naturales que ayudan a eliminarlos de forma efectiva y orgánica.

Los dolores por gases acumulados pueden llegar a ser tan fuertes que hay quienes los confunden con un ataque cardíaco y terminan en emergencias, solo para descubrir que el culpable era una simple acumulación de aire, advierte el portal especializado Tua Saúde.

¿Qué pasa cuando nos llenamos de gases?

Combinar manzanilla, menta o cardamomo potencia su efecto antiespasmódico, relajando los músculos del intestino de forma orgánica. Crédito: Shutterstock

Cuando una persona se llena de gases, estos se quedan atrapados, generando molestias como dificultades para realizar actividades diarias, causando un sufrimiento real. Hay casos de personas con gases tan fuertes que temen por sus vidas y paran en las emergencias de un hospital.

Para comprender lo que ocurre en nuestro cuerpo, es importante tener en cuenta que no todos los gases son iguales, y su naturaleza va a depender directamente de los alimentos que consumimos:

El gas ruidoso: tiene su origen en la mala digestión de carbohidratos como las papas, el pan o el arroz. Aunque provoca algo de vergüenza por el sonido, no pasa de ahí.

tiene su origen en la como las papas, el pan o el arroz. Aunque provoca algo de vergüenza por el sonido, no pasa de ahí. El gas silencioso y apestoso: hay un signo particular en el fuerte olor, y esto se debe al tipo de alimentos que consumimos. El olor fuerte proviene del azufre presente en alimentos ricos en proteínas como el huevo, la carne, el atún y el salmón, entre otros.

hay un signo particular en el fuerte olor, y esto se debe al tipo de alimentos que consumimos. El olor fuerte proviene del presente en como el huevo, la carne, el atún y el salmón, entre otros. El gas atrapado: este es uno de los que generan más alarmas, ya que, al no lograr salir, se queda alojado en el intestino, provocando distensión abdominal, ruidos internos y un dolor cólico muy agudo.

3 tés para combatir los gases y la hinchazón

Hay hierbas y plantas que tienen propiedades carminativas y antiespasmódicas que sirven para preparar infusiones ideales como el remedio casero más rápido y efectivo para aliviar el aparato digestivo.

De la gama de hierbas, hay tres combinaciones perfectas para mejorar el malestar:

1. Té de manzanilla con anís verde

La manzanilla tiene efectos antiespasmódicos y ansiolíticos. Crédito: Shutterstock

La manzanilla es una planta aromática que tiene un efecto calmante gastrointestinal que alivia el dolor, mientras que el anís verde acelera la expulsión de los gases retenidos por sus propiedades carminativas. Esta combinación mezcla los sabores sutiles de ambas plantas.

2. Té de menta con anís estrellado

El anís estrellado es rico en biocompuestos que tienen efectos medicinales, según los estudios. Crédito: Shutterstock

La menta es una planta aromática con reconocidas propiedades antiespasmódicas que relajan los músculos del intestino, ayudando a aliviar el dolor. Por su parte, el anís estrellado previene la formación de nuevas burbujas de aire causadas por la fermentación bacteriana. Ambos aportan aromas suaves y dulces a la infusión, lo que la hace agradable al gusto y muy poderosa para mejorar la digestión.

3. Té de cardamomo (El gran aliado carminativo)

Una reciente investigación comprobó que el cardamomo tiene propiedades que ayudan a quemar la grasa y bajar de peso. Crédito: Shutterstock

El cardamomo es una especia de sabor con un toque picante e intenso. Aunque es muy frecuente en recetas de repostería, tiene potentes propiedades carminativas; es decir, ayuda a destruir las burbujas de gas en el tracto digestivo de inmediato. La forma ideal de usarlo es sacar las semillas de las pequeñas vainas que las contienen, triturarlas y mezclarlas con manzanilla o menta para suavizar su sabor.

Es fundamental tener en cuenta que ninguno de estos tés para los gases debe llevar azúcar, miel, azúcar mascabado o de coco. El azúcar se fermenta en el intestino y sirve de alimento para las bacterias, lo que terminará duplicando la producción de gases.

Sigue leyendo:

.Infusión de hojas de aguacate: por qué nunca deberías hervirlas (y para qué sirve)

.¿Para qué sirve el té de orégano? 8 beneficios respaldados por la ciencia

.¿Estrés y pesadez estomacal? El truco del toronjil para aliviar tu digestión y sistema nervioso mientras duermes