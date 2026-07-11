¿El chile ayuda a adelgazar? Lo que dice una experta sobre su impacto en la salud intestinal

¿El chile realmente ayuda a adelgazar?, Como todo en la alimentación, no hay una respuesta absoluta. Si bien la capsaicina promueve la pérdida de peso, cuando se consume en exceso puede generar una inflamación de bajo grado que, con el tiempo, lleva a la resistencia a la insulina.

La nutricionista experta en sobrepeso y obesidad, Adriana Pinillos, explica lo que pasa en el intestino cuando el consumo de capsaicina se sale de control y detona una inflamación silenciosa.

Con más de 17 años de experiencia, la experta indica que una de las consultas más a las que les fascina comer picante es sobre la relación entre el picante y la pérdida de peso.

En teoría, el picante tiene un compuesto llamado capsaicina. Un estudio revela que la capsaicina puede ayudar a mejorar las paredes del intestino, siempre que se consuma en dosis controladas y bajas; de esta forma, puede ayudar a modular la inflamación y a reducir peso.

Un análisis de los CDC con datos 2021–2023 muestra que en 34 estados los adultos hispanos tienen una prevalencia de obesidad igual o superior al 35%.

El chile no hace milagros: el mito del picante y la báscula

¿El chile realmente ayuda a adelgazar? Esto es lo qué pasa en tu intestino cuando el consumo de capsaicina se sale de control y detona una inflamación silenciosa. Crédito: Shutterstock

Pinillos coincide con otros autores en que un solo alimento no cura o enferma el cuerpo. Es ahí cuando surge la pregunta: si en México consumen tanto chile, ¿por qué no están delgados?

Aunque parezca paradójico, lo cierto es que cuando hay un consumo elevado de chile, este afecta la salud intestinal. “Por esas grietas se van a filtrar toxinas que normalmente las bacterias van desprendiendo de sus membranas, a las que se les llama lipopolisacáridos“.

Estos lipopolisacáridos pasan a la sangre, y es cuando se produce una inflamación de bajo grado, muy silenciosa, que se va formando en todo tu cuerpo.

“Esa inflamación sostenida en el tiempo puede producir resistencia a la insulina y una mayor acumulación de grasa abdominal, lo que nos va a conducir a la obesidad y a todos los problemas metabólicos que vienen con ella”, agrega.

Los verdaderos culpables del aumento de peso

Uno de los factores determinantes en la actualidad para el aumento de peso en países como México es el consumo del 23% de sus calorías diarias en alimentos ultraprocesados. Pinillos advierte que el 75% de las personas en México superan el límite de azúcar recomendado al día.

Este patrón de alimentación, combinado con un mal sueño y estrés crónico, se convierte en un cóctel de sobrepeso, obesidad, dolores articulares, gastritis y reflujo.

¿Cómo reparar un intestino dañado por el exceso de picante?

El sobrepeso es multifactorial. No es solo el chile; los ultraprocesados y el exceso de azúcar están dañando la barrera intestinal de miles de personas. Crédito: Shutterstock

La especialista propone que las personas con reflujo o un intestino sensible deben consumir más alimentos fermentados como chucrut, kéfir o yogures para recomponer la microbiota intestinal.

Si el chucrut o el kéfir te caen mal, entonces es necesario suplementar con probióticos de cepas específicas para regular la flora intestinal.

La obesidad, en cualquier parte del mundo, es multifactorial, pero sí tiene un denominador común: un intestino dañado.

La falta de cuidado en la alimentación puede resultar en un intestino dañado, lo que tiene implicaciones graves para la salud general y el control del peso.

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