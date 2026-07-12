Liam Gallagher, de Oasis, celebra el pase de Inglaterra a la semifinal del Mundial 2026

El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, ha seguido de cerca el desempeño de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026. El músico británico celebró en sus redes sociales el pase de la selección a la semifinal de la justa deportiva.

Luego de que el conjunto inglés se impuso en el marcador frente a Noruega, Gallagher recurrió a sus redes sociales para manifestar la esperanza que siente de que Inglaterra se alce con el campeonato mundial y también para expresar su respeto al equipo.

“Vamos a ganar este Mundial. No sé cómo, pero me da igual. Todo mi respeto a todos esos jugadores y al entrenador: tienen que conseguirlo”, escribió Gallagher en su cuenta oficial de X.

We’re winning this WC I don’t know how don’t care respect to all those players manager you gotta make it happen LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 11, 2026

El cantante concluyó su mensaje diciendo: “Vamos, Inglaterra. Vamos, ‘Wonderwall’”. Esto en referencia a la famosa canción de Oasis que se ha convertido en un himno para la selección de Inglaterra y su afición durante este mundial.

De hecho, al finalizar el partido entre Noruega e Inglaterra en el estadio de Miami, los jugadores y la afición cantaron al unísono la canción “Wonderwall” como una manera de celebrar el pase de la selección a la semifinal. Ahora Inglaterra deberá disputar el pase a la final con Argentina, actual campeón del mundo.

Liam Gallagher también reaccionó al hecho de que el capitán de la selección, Harry Kane, perdió la voz por cantar “Wonderwall” junto con la afición tras el partido contra México.

“Es un trabajo duro cantar ‘Harry Kane, ¡vamos, INGLATERRA! ¡Vamos, WONDERWALL!’”, publicó en X. Esta canción tuvo un importante repunte en Spotify, registrando un incremento de más de 50%. Además de “Wonderwall”, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) envió a la FIFA las canciones “Sweet Caroline” de Neil Diamond y “Hey Jude” de The Beatles para que se escuchen luego de los partidos.

Liam Gallagher ha dado que hablar durante este Mundial. De hecho, antes del partido entre Inglaterra y México, Gallagher vaticinó que la selección británica vencería a los aztecas con un marcador de 5-0.

Esta predicción hizo enojar al vocalista de la agrupación mexicana Maná, Fher Olvera, quien publicó un video respondiéndole a Gallagher. “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. ¡Ubícate, güey! ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va”, dijo Fher en un video en el que aparece cubierto con la bandera de México.

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