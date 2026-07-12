“Voicemails for Isabelle”, la película que acaparó la audiencia de Netflix

Aunque muchos estrenos en la plataforma de Netflix llegan con una expectativa neutral y una menor exposición en comparación con otros, pueden llegar a tener una mejor recepción. Una gran prueba es “Voicemails for Isabelle”, una comedia romántica que ha mantenido un público notable desde su estreno, el 19 de junio.

De hecho, en sus primeras tres semanas acumuló un total de 61,9 millones de visualizaciones a nivel global, según el portal El Mundo. Además, logró posicionarse en el primer lugar hasta en 74 países.

Sinopsis

Esta cinta, que tiene una duración de casi dos horas, se basa en una súbita historia de amor entre los protagonistas Zoey Deutch, como Jill, y Nick Robinson, como Wes, quienes se conocieron gracias al desvío de una línea telefónica que los llevó a establecer un vinculo sin haberse conocido previamente.

Lo lamentable fue que el cambio de línea fue motivado por la pérdida física de la hermana de Jill, Isabelle, a quien se suponía que iban destinados los mensajes de voz; por ende, Wes se enteró de mucha información personal y optó por buscar a Jill en San Francisco, hasta conseguirla, conversar con ella sin decirle la verdad y de esa manera, comenzar una historia llena de amor, que también pasa por un momento de desilución cuando se conoce la verdad.

Reparto:

Esta entrega cuenta con un reparto donde todos los actores principales han participado en producciones previas que han tenido mucho éxito, parecido o mayor al que está teniendo “Voicemails for Isabelle“. A los mencionados protagonistas Deutch y Robinson los acompaña el siguiente equipo:

Lukas Gage, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Megan Danso, Nick Offerman, entre otras figuras que acompañan al elenco.

Tráiler

A través de su tráiler se muestran algunas escenas sobre la vida cotidiana de Jill luego del fallecimiento de Isabelle a causa del cáncer, incluyendo algunos de los mensajes que le deja accidentalmente a Wes.

Posteriormente, recaban algunas escenas con su hermana menor, hasta la toma donde conoce a Wes en la ciudad de San Francisco, hasta que al final, muestran a Wes conversando con dos amigos que le piden que le diga la verdad a Jill.

La directora quedó encantada con la química entre los protagonistas

Esta entrega estuvo bajo la dirección de Leah McKendrick, quien quedó sorprendida por la asombrosa química que transmiten Nick y Zoey, incluso fuera del aire, aunque son únicamente amigos.

“Si esto fuera un instituto, habría que sentarlos separados. Se hacen reír mutuamente de forma incontrolable”, reveló McKendrick. Asimismo, alabó el trabajo Zoey Deutch interpretando a Jill: “Nadie es capaz de transmitir tantos matices como Zoey“.

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