Fabricante de chips Micron comenzó la construcción de un complejo de 100,000 millones de dólares en Nueva York

El fabricante estadounidense de chips Micron Technology inició la construcción de su megaproyecto de fabricación de semiconductores en Clay, una localidad del condado de Onondaga, en la región central del estado de Nueva York.

La compañía comenzó a poner las primeras cimentaciones de un complejo valorado en $100,000 millones de dólares, considerado la mayor inversión privada en la historia del estado, según la información difundida por la Gobernación de Nueva York, que señala que el inicio de esta etapa se logró menos de seis meses después de la colocación de la primera piedra.

El avance, indicaron las autoridades, se alcanzó varios meses antes de lo previsto gracias a la coordinación entre organismos estatales, la empresa, contratistas, sindicatos y socios locales.

La gobernadora Kathy Hochul destacó que el complejo contribuirá al fortalecimiento de la industria estadounidense de memorias para semiconductores y podría generar hasta 50,000 empleos, entre puestos directos, indirectos y trabajos vinculados a la construcción.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, indicó que la compañía incrementará sus inversiones en Estados Unidos a más de $250,000 millones de dólares hacia 2035, con el objetivo de ampliar la capacidad nacional de fabricación de memorias y reforzar la cadena de suministro de semiconductores.

El directivo afirmó que el avance anticipado de las obras refleja la rapidez con la que se está desarrollando el proyecto.

Una vez concluido, el campus de Micron en el centro de Nueva York será el mayor complejo de fabricación de semiconductores de Estados Unidos, convirtiéndose en el eje de un nuevo polo de manufactura avanzada en la región norte del estado.

Además de los empleos permanentes previstos, el proyecto impulsará decenas de miles de puestos de trabajo durante la fase de construcción.

Funcionarios estatales coincidieron en que la inversión tendrá un impacto económico de largo plazo para la región. La presidenta de Empire State Development, Hope Knight, aseguró que el avance demuestra la eficacia de la colaboración entre el gobierno y la empresa para desarrollar uno de los proyectos de desarrollo económico más importantes en la historia de Nueva York, de acuerdo con la gobernación.

Asimismo, autoridades de transporte, trabajo y medio ambiente señalaron que el crecimiento asociado al complejo requerirá nuevas inversiones en infraestructura vial, capacitación laboral y protección ambiental, con el fin de acompañar la expansión industrial y minimizar los impactos durante las diferentes etapas de construcción.

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