Lionel Messi le regala su camiseta a la leyenda italiana Roberto Baggio

El pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó un momento de absoluto misticismo futbolístico. Tras la sólida victoria de la Albiceleste por 3-1 sobre Suiza, el astro rosarino Lionel Messi tuvo un emotivo gesto al regalarle la camiseta oficial del encuentro a la leyenda italiana Roberto Baggio.

El histórico ganador del Balón de Oro de 1993, quien viajó a Estados Unidos para presenciar el duelo de cuartos de final desde el palco, bajó a la zona de vestuarios para felicitar al capitán argentino. Horas más tarde, “Il Divino” inmortalizó el encuentro en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el mítico exdelantero de la Juventus, Milan y Brescia compartió una fotografía junto a Messi sosteniendo la emblemática camiseta suplente de color azul que usó la escuadra sudamericana en la clasificación.

“Gracias Leo por tu valioso regalo y por tu cariño. Te quiero mucho, amigo mío”, escribió Baggio en una publicación que rápidamente se volvió viral.

El vínculo de respeto y afecto entre ambos ídolos no es nuevo; comenzó a forjarse en el año 2010 cuando coincidieron en las instalaciones del FC Barcelona. Aquella reunión fue gestionada por Pep Guardiola, quien mantiene una entrañable amistad con el italiano tras haber compartido vestuario en el Brescia a principios de la década de los 2000.

Más allá del emotivo cruce en vestuarios, el combinado dirigido por Lionel Scaloni selló con autoridad su boleto entre los cuatro mejores del planeta tras remontar y doblegar 3-1 a los helvéticos. Los goles de la clasificación corrieron por cuenta de la artillería pesada de la Scaloneta: Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sigue leyendo:

·Doblete de Jude Bellingham mete a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

·Golazo de Julián Álvarez cita a Argentina con Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

·Suman 13 los técnicos despedidos o que renunciaron por fracasos en el Mundial 2026