Suman 13 los técnicos despedidos o que renunciaron por fracasos en el Mundial 2026

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció oficialmente este domingo la destitución del seleccionador Pape Thiaw y de todo su cuerpo técnico, elevando a 13 la dramática cifra de entrenadores que han dejado o han sido apartados de su cargo tras su participación en el Mundial 2026.

La decisión fulminante se tomó tras la dolorosa eliminación de los “Leones de la Teranga” en los dieciseisavos de final ante Bélgica (3-2). El compromiso desató una tormenta nacional ya que el cuadro africano ganaba por 0-2 antes de sufrir una debacle en el complemento.

La crisis del vestuario escaló a niveles públicos cuando el mediocampista del Villarreal, Pape Gueye, lanzó un duro mensaje en sus redes sociales anunciando que haría “una pausa” en la selección nacional mientras Thiaw y su grupo de trabajo continuaran al mando. Ante la presión popular y el quiebre interno, la directiva optó por cortar el proceso.

La lista negra

El torneo se ha convertido en una trituradora de técnicos de élite a lo largo de sus distintas fases:

Sabri Lamouchi (Túnez) : El primero en caer. Fue cesado de forma fulminante tras debutar con una humillante derrota 5-1 ante Suecia el 15 de junio.

: El primero en caer. Fue cesado de forma fulminante tras debutar con una humillante derrota 5-1 ante Suecia el 15 de junio. Steve Clarke (Escocia) : Renunció al no poder superar la fase de grupos.

: Renunció al no poder superar la fase de grupos. Miroslav Koubek (Chequia) : Dimitió tras quedar eliminado en la primera ronda.

: Dimitió tras quedar eliminado en la primera ronda. Hong Myung-bo (Corea del Sur): Dejó el banquillo al consumarse el fracaso en fase de grupos.

Dejó el banquillo al consumarse el fracaso en fase de grupos. Marcelo Bielsa (Uruguay): “El Loco” presentó su renuncia tras la inesperada eliminación de la Celeste en la fase inicial.

“El Loco” presentó su renuncia tras la inesperada eliminación de la Celeste en la fase inicial. Sebastián Beccacece (Ecuador) : Dio un paso al costado tras caer en los dieciseisavos de final.

: Dio un paso al costado tras caer en los dieciseisavos de final. Ronald Koeman (Países Bajos): Destituido al quedar fuera en la ronda de 32 equipos.

Destituido al quedar fuera en la ronda de 32 equipos. Julian Nagelsmann (Alemania): Una de las bajas más sonadas; dejó la Mannschaft tras el fracaso en dieciseisavos.

Una de las bajas más sonadas; dejó la Mannschaft tras el fracaso en dieciseisavos. Zlatko Dalić (Croacia): El subcampeón del mundo en 2018 cerró su ciclo al despedirse en dieciseisavos.

El subcampeón del mundo en 2018 cerró su ciclo al despedirse en dieciseisavos. Javier Aguirre (México) : El “Vasco” no continuó al frente del Tri tras despedirse en los octavos de final.

: El “Vasco” no continuó al frente del Tri tras despedirse en los octavos de final. Carlos Queiroz (Ghana): Terminó su vínculo al ser eliminado en la ronda de octavos.

Terminó su vínculo al ser eliminado en la ronda de octavos. Roberto Martínez (Portugal): Dejó a los lusos tras caer en octavos ante España, cerrando su ciclo justo antes de que el equipo jugara los cuartos de final.

Dejó a los lusos tras caer en octavos ante España, cerrando su ciclo justo antes de que el equipo jugara los cuartos de final. Pape Thiaw (Senegal): El último estratega en sumarse a la lista tras la histórica remontada sufrida ante los belgas.

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