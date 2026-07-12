Messi tras clasificación a semifinales del Mundial 2026: “Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer”

Argentina volvió a caminar al borde del abismo en el Arrowhead Stadium de Kansas City, pero terminó celebrando 3-1 ante Suiza en el alargue y con boleto a semifinales del Mundial 2026.

Lionel Messi resumió el desahogo con una frase que ya recorre el planeta: “Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer”.

El capitán celebró la clasificación con un mensaje en Instagram, donde destacó la resiliencia del plantel y el valor de volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo. “Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo. Vamos, carajo, escribió en su primera reacción pública a través de Instagram.

Luego, en conversación con ESPN, Messi desmenuzó el partido contra Suiza, marcado por la tensión y por una expulsión que modificó el guion.

Messi explicó que el inicio fue más complejo de lo que esperaban debido a la capacidad defensiva del conjunto europeo.

“Sabemos las dificultades de este Mundial, lo que viene siendo. Nosotros esperábamos un partido difícil. En el primer tiempo, más allá de ponernos en ventaja, ellos nos hicieron un partido duro, donde igualaban; no podíamos jugar, no podíamos hacer posesiones largas. Y sin pelota nos metimos demasiado atrás. Con la expulsión de ellos cambió totalmente el partido, pero fue difícil”, dijo.

Messi sacó pecho y defendió a la selección asegurando que acostumbró a los fans a ver situaciones futbolísticas anormales como comunes.

“Este grupo acostumbró a la gente a hacer cosas que no son normales: no es fácil venir de ser campeones del mundo, ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura, entre los cuatro mejores, volver a jugar una semifinal. No es normal, por eso hay que disfrutarlo mucho”, afirmó.

“No sabemos si se va a volver a repetir, si va a volver a pasar, cuándo. Estuvimos mucho tiempo sin ser campeones del mundo hasta la última vez, así que todo lo que se venga está bien que se disfrute y se le dé valor. Nosotros intentaremos descansar, recuperar fuerzas y volver a competir en la semifinal”, añadió.

Finalmente, Messi abordó el cruce con Inglaterra en semifinales, primer rival fuerte de la albiceleste en este Mundial. ‘La Pulga’ reconoció la carga histórica del duelo y la particularidad de enfrentarlos por primera vez en su carrera.

“Obviamente jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia y siempre que juegas contra potencias son partidos especiales. En lo personal es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos menos contra Inglaterra, así que va a ser lindo también por ese lado”, explicó.

Argentina e Inglaterra juegan el miércoles 15 de julio en la semifinal del Mundial 2026. El partido se disputa en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta.

Ese día se conocerá ya la final del MetLife Stadium, ya que Francia y España se verán las caras 24 horas antes en el AT&T Stadium de Dallas.

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra fue hace casi 21 años, en un amistoso internacional disputado el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza.

Inglaterra ganó 3-2 con goles de Michael Owen (2) y Wayne Rooney. Del lado argentino marcaron Hernán Crespo y Walter Samuel.



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