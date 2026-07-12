Mundial 2026: resultados del 11 de julio y qué partido se juega el martes 14 de julio en el inicio de las semifinales

Con dramatismo finalizó la última jornada de los cuartos de final del Mundial 2026 el pasado sábado. Inglaterra y Argentina necesitaron extender el partido a prórroga para vencer a sus rivales y avanzar a semifinales.

Con las semifinales ya definidas y a punto de comenzar, en este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para el martes 14 de julio.

Resultados del Mundial 2026 – 11 de julio – Fin de los cuartos de final

Inglaterra 2-1 Noruega

Jude Bellingham X2 (Inglaterra)

Andreas Schjelderup (Noruega)

Argentina 3-1 Suiza

Mac Allister (Argentina)

Dan Ndoye (Suiza)

Julián Álvarez (Argentina)

Lautaro Martínez (Argentina)

Con estos partidos se cerraron oficialmente los cuartos de final. Las selecciones clasificadas que completan el cuadro de las semifinales son Argentina e Inglaterra y Francia–España.

Este domingo y lunes no habrá partidos del Mundial 2026. La agenda futbolera empezará el martes 12 de julio con el estreno de las semifinales.

Partidos del Mundial 2026 – 14 de julio – Comienzo de las semifinales

Francia vs. España

Hora: 15:00 ET / 12:00 PT

Sede: AT&T Stadium – Dallas

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