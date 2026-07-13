Cúrcuma con pimienta negra: ¿Remedio milagroso o peligro oculto para tu hígado?

La combinación de cúrcuma con pimienta negra es un remedio natural que se ha hecho tendencia entre los naturópatas para aprovechar el potencial antioxidante de esta raíz. Sin embargo, entre una infusión de cúrcuma con pimienta o las cápsulas, existen diferentes niveles de actuación en el hígado.

El doctor especialista en medicina funcional, Carlos Jaramillo, explica que antes de consumir cúrcuma con pimienta en cualquier forma porque lo viste en un reel, es importante conocer cómo usarla correctamente. “No porque la cúrcuma sea mala, sino porque ese truco que crees que es un beneficio de salud inmediata es, en realidad, una intervención que podríamos ver casi como farmacológica sobre tu hígado”, agrega.

Relación del consumo de cúrcuma y el hígado

Jaramillo citó un estudio de 2023 que reveló 10 casos de hepatitis grave, incluso una muerte por insuficiencia hepática aguda, tras el consumo de suplementos de cúrcuma, sobre todo cuando se trata de cúrcuma mejorada, de alta biodisponibilidad o que tenía piperina (pimienta) añadida.

Aunque los beneficios de la cúrcuma están respaldados por estudios científicos, el especialista hace énfasis en que no es un alimento milagroso y que requiere supervisión médica, sobre todo si lo tomas como suplemento.

Cúrcuma vs. curcumina: desarmando la confusión

Para conocer cuáles son los efectos de la cúrcuma, es importante diferenciar entre la raíz como tal y el componente activo, según explica:

La cúrcuma: Es la raíz, ese tubérculo que ves en el mercado.

Es la raíz, ese tubérculo que ves en el mercado. Los curcuminoides: Son las tres moléculas activas que tiene dentro la raíz.

Son las tres moléculas activas que tiene dentro la raíz. La curcumina: Es la molécula principal y el principio activo estrella.

Una vez aclarado esto, es importante tener en cuenta que la cúrcuma en polvo que se usa en la cocina aporta solo una pequeña parte de curcuminoides, entre el 1% y 5%. Por ejemplo, una cucharada de 3 gramos te puede aportar entre 30 y 150 mg de curcumina.

Mientras tanto, los suplementos trabajan con una mayor concentración, de entre 500 y 2,000 mg de curcumina (no de polvo). Es decir, la cantidad que podemos consumir en casa como “una cucharadita en el café” aporta hasta 20 veces menos de lo que los ensayos clínicos utilizan. Cuando se prepara una infusión o una Golden Milk, en realidad no se están consumiendo dosis terapéuticas, por lo que los grandes cambios tampoco ocurrirán.

El gran dilema de la biodisponibilidad

Cápsulas de suplementos de cúrcuma concentrada, cuyo consumo debe ser supervisado por un médico especialista. Crédito: Shutterstock

Esta realidad es conocida por los grandes fabricantes de suplementos y es ahí cuando comienzan las combinaciones para aumentar los efectos en el cuerpo del componente activo de la cúrcuma.

“La curcumina libre tiene una biodisponibilidad oral muy baja. De 100 mg que tomas, menos del 1% llega a la sangre; el resto pasa derecho. Es como echar oro por el sifón”.

La solución práctica ha sido combinarla con pimienta negra, “porque la piperina inhibe la enzima que degrada la curcumina, haciendo que dure más en la sangre. Esto se basó en un estudio de hace muchos años que mostró un aumento de absorción del 2,000%”.

Para Jaramillo, el peligro real es que la piperina inhibe procesos en el hígado que son cruciales para el metabolismo de muchos medicamentos, como:

Anticoagulantes

Antiepilépticos

Inmunosupresores

Quimioterapéuticos

Antes de automedicarse con cápsulas o suplementos, recomienda consultar a un especialista, ya que “las formulaciones modernas (como la cúrcuma Meriva con fosfolípidos o versiones en nanopartículas) que aumentan la absorción hasta 29 veces” pueden tener efectos nocivos en el hígado.

La alerta del experto se hace sobre la base del descubrimiento de la red estadounidense que vigila la hepatotoxicidad (Drug-Induced Liver Injury Network) en los 10 casos de hepatitis grave de 2023.

¿Cuáles son los efectos reales de la cúrcuma en la salud?

Donde sí hay evidencia científica sólida es en:

Osteoartrosis y dolor de rodilla: Un metaanálisis de 2016 con más de 600 pacientes demostró que 1,000 mg diarios de curcumina tuvieron un alivio del dolor no inferior al ibuprofeno o diclofenaco, pero con mejor tolerancia digestiva.

Un metaanálisis de 2016 con más de 600 pacientes demostró que 1,000 mg diarios de curcumina tuvieron un no inferior al ibuprofeno o diclofenaco, pero con mejor tolerancia digestiva. Hígado graso: Estudios muestran que 1,000 mg en forma de fosfolípidos (en dosis razonables) mejoran la grasa hepática frente al placebo.

Estudios muestran que 1,000 mg en forma de fosfolípidos (en dosis razonables) mejoran la frente al placebo. Depresión leve: Funciona como coadyuvante porque la depresión también tiene un componente de inflamación crónica .

Funciona como coadyuvante porque la depresión también tiene un componente de . Cáncer: Quien te prometa curarlo con esto, miente. Sirve como coadyuvante para reducir la inflamación, pero cualquier uso debe ser consultado con el oncólogo.

Combinaciones con cúrcuma que debes evitar

Pese a la popularidad del uso de la cúrcuma y otras especias medicinales, Jaramillo aclara que hay combinaciones que anulan sus propiedades, incluso algunas muy conocidas como:

La cúrcuma con limón: No sube las defensas. Los curcuminoides se destruyen muy fácil con los ácidos (limón, naranja, vinagre de manzana o jengibre). Si los mezclas, destruyes ese 1% que ibas a asimilar y solo te queda polvo con sabor a cúrcuma.

¿Cómo consumirla de forma segura?

En cambio, para aprovechar al máximo el compuesto activo de la cúrcuma, se recomienda consumirlo combinado con grasa (en un curry o Golden Milk), ya que las grasas protegen la molécula del ácido del estómago y mejoran su asimilación de forma (natural).

En caso de preferir un suplemento, advierte que debe ser “un polvo estandarizado que tenga curcumina al 95% de pureza, consumiendo de 500 a 2,000 mg al día, ¡pero sin piperina añadida!”.

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