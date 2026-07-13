¿Sufres de gases? 3 remedios naturales y un ejercicio clave para aliviarlos rápido

Los gases intestinales se generan de manera natural durante el proceso de la digestión, y se forman por diversos motivos que van desde tragar aire o comer alimentos difíciles de digerir, hasta la acción de las bacterias intestinales. Afortunadamente, existen remedios naturales que ayudan a combatir los gases malolientes y las molestias asociadas.

La forma natural con la que nos llenamos de aire se puede dar en un sencillo acto como tragar aire al comer, beber, masticar chicle, fumar o incluso hablar mucho.

Otro factor más conocido es el consumo de alimentos difíciles de digerir, sobre todo cuando son de origen lácteo, legumbres o ricos en fibra. Esto se debe a que, como las enzimas del intestino delgado no pueden digerir completamente estos componentes, son las bacterias del colon las que se encargan de descomponerlos, un proceso de fermentación que genera gases.

Asimismo, las bacterias intestinales que se alojan en el intestino ayudan a la digestión fermentando los alimentos; sin embargo, en algunos casos pueden crecer en exceso, generando molestias digestivas, según Medical News Today. Los expertos advierten que los gases excesivos o especialmente malolientes pueden ser una señal de problemas de salud subyacentes, como el síndrome del intestino irritable (SII).

¿Cuáles son los remedios que alivian los gases intestinales?

Una taza de té de jengibre caliente junto a trozos de raíz fresca, un remedio natural milenario que estimula el peristaltismo y acelera la eliminación de gases. Crédito: Shutterstock

Las hierbas carminativas y antiespasmódicas son ideales para prevenir la formación de gases en el tracto gastrointestinal. Entre ellas destacan la menta, el cilantro, el comino, el hinojo, el jengibre, el romero, la albahaca, el anís y la canela.

El microbiólogo en alimentos, Manuel Manzano, recomienda remedios caseros efectivos para hacer que los gases se expulsen lo más rápidamente posible:

Té de jengibre

El jengibre se ha usado como remedio natural desde la antigüedad. Crédito: Shutterstock

Un remedio casero que se ha usado desde la antigüedad para tratar malestares digestivos. Su preparación es muy sencilla: toma un centímetro de raíz de jengibre, córtalo en trozos pequeños y llévalo a infusionar en una taza de agua hirviendo. El jengibre contiene principios activos que favorecen el peristaltismo (la regulación de los movimientos del intestino), haciendo que la expulsión sea mucho más efectiva.

Té de toronjil

¿Sabías que el toronjil (Melissa officinalis) se usa como remedio casero desde hace más de 2000 años? Sus hojas están repletas de antioxidantes y aceites esenciales que c mejoran la digestión. Crédito: Shutterstock

El toronjil es un digestivo natural excelente. Solo basta agregar una cucharada de hojas secas de toronjil en una taza de agua hirviendo, dejar reposar de 5 a 10 minutos y colar antes de tomar. Esta planta cuenta con propiedades que disminuyen la irritación del tubo digestivo, un proceso que está íntimamente relacionado con la producción excesiva de gases.

Té de laurel

Las revisiones científicas da cuenta de más 50 compuestos bioactivos con beneficios para la salud. Crédito: Shutterstock

El laurel actúa como otro gran digestivo natural que estimula el peristaltismo y previene la acumulación de gases. La preparación es idéntica: una cucharada de hojas de laurel infusionadas en agua hirviendo.

El remedio físico complementario

Otro método que ayuda a aliviar las molestias es físico y se puede combinar perfectamente con cualquiera de las infusiones anteriores. Consiste en realizar ejercicios para expulsar gases.

El más reconocido consiste en tumbarse boca arriba, flexionar las piernas llevando las rodillas hacia el pecho y presionarlas firmemente contra el vientre. Esta compresión sobre la zona intestinal es la postura que más favorece la eliminación del exceso de gas en muy poco tiempo.

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