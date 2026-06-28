¿Para qué sirve el té de orégano? 8 beneficios respaldados por la ciencia

Desde aliviar síntomas de resfriado hasta ayudar a controlar la presión arterial, el orégano es una planta con comprobadas propiedades medicinales.

El doctor Alberto Sanagustín explica que el orégano actúa como un tónico general. “Esto significa que ayuda a revitalizar y fortalecer nuestro cuerpo para que aumente el tono o nuestra energía general”.

El experto señala que consumir esta planta genera equilibrio y vitalidad para llevar a cabo las actividades cotidianas y afrontar las presiones del día a día.

8 propiedades y beneficios para la salud

Gracias a sus propiedades digestivas y carminativas, una taza de té de orégano ayuda a reducir los gases intestinales. Crédito: Shutterstock

Es expectorante: Una de las capacidades más reconocidas del orégano es su poder para ayudar a expulsar la mucosidad y la flema en las vías respiratorias, lo cual resulta muy útil en afecciones como la bronquitis. Antiséptico respiratorio: Ayuda a combatir infecciones en los pulmones y garganta, manteniéndolos libres de microorganismos. Es aperitivo: Abre el apetito, por lo que es ideal consumirlo antes de las comidas en personas que sufren de inapetencia. Propiedades carminativas: La infusión de orégano disminuye los gases intestinales y contribuye a reducir la hinchazón abdominal. Propiedades espasmolíticas: Tiene un efecto relajante en la musculatura lisa del tubo intestinal, aliviando de forma eficaz los cólicos intestinales. Propiedades digestivas: Promueve la producción de jugos gástricos, lo que facilita una digestión eficiente y mejora la posterior absorción de nutrientes. Propiedad colerética: Estimula la producción de bilis en el hígado, lo que favorece directamente la digestión y la absorción de las grasas. Propiedades diuréticas: Promueve la producción y eliminación de orina, lo que ayuda a combatir la retención de líquidos y a eliminar toxinas.

¿Cómo se hace el té de orégano?

El orégano aporta sabor a las comidas y nutrientes al organismo. Crédito: Shutterstock

Para preparar esta saludable infusión puedes utilizar tanto hojas secas como frescas.

Ingredientes

2 cucharaditas de hojas de orégano

250 mililitros de agua

Paso a paso

Agrega a una taza una o dos cucharaditas de hojas de orégano. Se suelen utilizar las secas porque son más fáciles de conservar, pero si usas frescas, asegúrate de que estén bien limpias. Lleva a ebullición los 250 mililitros de agua. Vierte el agua hirviendo directamente en la taza sobre las hojas. Tapa la taza y deja reposar la infusión entre 5 y 10 minutos. Cuela, sirve y disfruta.

Se recomienda beber entre una y tres tazas al día (alrededor de 240 mililitros por toma). No presenta grandes contraindicaciones, a menos que se tenga alergia a la planta.

“Si exageras, podría darte alguna molestia en el estómago o algún problema digestivo debido al consumo excesivo, pero eso pasa como con cualquier cosa”, concluye el médico.

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