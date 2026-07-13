¿De izquierda o de derecha? Estudio vincula a Messi y Cristiano con el espectro político

Una ambiciosa investigación científica internacional reveló que la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo está estrechamente vinculada con la ideología política y los valores subyacentes de los aficionados.

El estudio, publicado en la red académica Social Science Research Network (SSRN), fue desarrollado de manera conjunta por investigadores de la UC3M, la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU).

A nivel global, los perfiles progresistas o de izquierda muestran una marcada preferencia por Messi, mientras que los sectores más conservadores o de derecha se decantan por Cristiano Ronaldo.

Según los autores, la ideología política se alzó como el “predictor individual más sólido” a la hora de determinar la preferencia por uno u otro astro. Este factor superó en relevancia a otras variables tradicionales una vez controlados los datos demográficos, los hábitos de consumo de medios de comunicación, los rasgos de personalidad y los niveles de cognición de los participantes.

“Los encuestados más progresistas preferían a Messi, mientras que los más conservadores preferían a Ronaldo. También es destacable el efecto de moderación entre la edad y la ideología: el efecto de la ideología es más marcado entre los encuestados más jóvenes y se atenúa en los grupos de mayor edad”, detalló Teresa Gil López, profesora del departamento de Ciencias Sociales de la UC3M y coautora del informe.

Los investigadores aclararon que estos resultados no pretenden establecer un veredicto determinista ni juzgar los gustos deportivos de la población en general. La preferencia de un aficionado por el estilo de juego de Messi o el despliegue físico de Ronaldo sigue estando cimentada en experiencias, emociones y recuerdos deportivos individuales sumamente válidos.

Para alcanzar estas conclusiones, el equipo de sociólogos y científicos diseñó un riguroso marco metodológico durante el presente año. La recolección de datos se llevó a cabo mediante una encuesta telemática transnacional realizada entre abril y mayo de 2026. Participaron 10.661 personas procedentes de 26 países de diversos continentes.

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