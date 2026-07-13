DHS deportó a migrante que recibió indulto en Minnesota tras ser condenado por abusar de una niña

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que deportó a Tou Lue Vang, un migrante originario de Laos condenado por abuso sexual contra una niña de 10 años, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.

El caso generó controversia semanas antes, cuando la Junta de Indultos de Minnesota le concedió un indulto tras un proceso de revisión.

Vang fue condenado en 2006 por agresión sexual en primer grado tras admitir haber abusado repetidamente de una menor entre 2002 y 2004. De acuerdo con las autoridades, un juez de inmigración emitió ese mismo año una orden definitiva de deportación.

La deportación se produjo después de que Rubio anunciara la cancelación del estatus migratorio de Vang. En un comunicado, el secretario de Estado aseguró que, con esa decisión, “este criminal extranjero jamás volverá a representar una amenaza para ningún estadounidense”.

El caso cobró notoriedad después de que la Junta de Indultos de Minnesota aprobara el mes pasado conceder el beneficio a Vang. La información publicada por Associated Press señala que el hombre presentó una carta en la que expresó arrepentimiento por los hechos, mientras que familiares y la propia víctima remitieron escritos en respaldo de la solicitud de indulto.

La decisión fue criticada por el DHS, que calificó el indulto de “repugnante”, y por dirigentes republicanos, entre ellos el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, quien responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por respaldar la medida.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca el viernes, la administración del presidente Donald Trump afirmó que frustró un intento de Walz y del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de impedir la deportación de Vang. El gobierno federal sostuvo que la revocación de su estatus legal permitió ejecutar la orden de expulsión que permanecía vigente desde 2006.

Por su parte, la oficina de Ellison defendió la decisión de la Junta de Indultos al señalar que el beneficio fue aprobado por unanimidad tras un proceso que incluyó la recomendación de la Comisión de Revisión de Clemencia, el respaldo de la víctima y numerosas cartas de apoyo de miembros de la comunidad.

Asimismo, indicó que la Junta ha rechazado solicitudes de indulto de otros tres hombres condenados por delitos sexuales que también enfrentaban procesos de deportación.

El DHS informó que Vang ingresó a Estados Unidos en 1994 y obtuvo estatus legal durante la administración del presidente Bill Clinton. Ese beneficio migratorio fue revocado tras su condena penal y la emisión de la orden definitiva de expulsión.

La agencia federal señaló además que Vang fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en diciembre de 2025, aunque un juez federal ordenó su liberación dos meses después. Tras la concesión del indulto en junio de este año, Rubio revocó su estatus migratorio y las autoridades ejecutaron finalmente su deportación.

Este lunes, el DHS volvió a cuestionar la decisión de las autoridades de Minnesota mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que acusó a Walz y a otros dirigentes estatales de intentar permitir que Vang permaneciera en Estados Unidos pese a su condena.

“El gobernador Tim Walz y los políticos de Minnesota que defienden las políticas de santuario para inmigrantes ilegales concedieron un indulto al violador de menores Tou Lue Vang en un intento por permitirle permanecer en nuestro país. Mientras Walz y otros políticos partidarios de las políticas de santuario luchan por proteger a inmigrantes ilegales como este, nosotros seguiremos luchando para expulsarlos de nuestro país”, expresó el departamento.

.@GovTimWalz and Minnesota sanctuary politicians granted CHILD RAPIST Tou Lue Vang a pardon in an attempt to let him stay in our country.



While Walz and his fellow sanctuary politicians fight to protect illegal alien sickos like this, we’ll keep fighting to get them OUT of our? https://t.co/G54ppe0wmb — Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026

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