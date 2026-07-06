Fundación para derechos civiles demanda a ICE por presunta confrontación a hombre por criticar la agencia

La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) interpuso una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La denuncia se activó luego de que oficiales federales buscaran a David Streever, residente de Rochester, por un correo enviado al director de la institución.

En enero de 2026, Streever remitió un mensaje electrónico al entonces director interino de ICE, Todd Lyons, manifestando su rechazo ante un procedimiento en Minnesota donde falleció un Alex Pretti, quien se desempeñaba como enfermero. A finales de junio, mientras el ciudadano se encontraba en Finlandia, dos agentes acudieron a su domicilio.

Según registros de una cámara Nest, los oficiales entregaron a su esposa un “AVISO DE ADVERTENCIA” impreso que exigía el cese de su comportamiento, informó la organicación desde su página web.

Rastreo en Nueva York

Posteriormente, las autoridades extendieron la búsqueda hasta un hotel de Nueva York donde Streever se hospedaba en su retorno. Personal de la agencia solicitó sus datos en recepción y se efectuaron llamadas desde Investigaciones de Seguridad Nacional.

“Como muchos estadounidenses, me sentí profundamente consternado tras los tiroteos en Minnesota y me vi obligado a hacer algo”, dijo Streever. “Escribir un correo electrónico al director de ICE me pareció lo mínimo que podía hacer para expresar mi indignación. Jamás imaginé que eso provocaría que agentes federales llamaran a mi puerta o se presentaran en mi hotel en plena noche”.

Objetivos del recurso judicial

La demanda señala formalmente al secretario del DHS, Markwayne Mullin, solicitando el fin de las amonestaciones institucionales por emitir opiniones.

“Si alguien amenaza de verdad a un funcionario del gobierno, no se esperan cinco meses para actuar”, declaró Adam Steinbaugh, abogado principal de FIRE. “El hecho de que las autoridades no respondieran de inmediato demuestra que David no representaba ninguna amenaza. Esta persecución tiene como objetivo intimidar la libertad de expresión, ni más ni menos”.

“Valoro nuestro derecho a hablar abiertamente sobre asuntos de interés público”, acotó Streever. “Espero que otros no se desanimen a la hora de expresar pacíficamente sus opiniones, incluso cuando estas sean críticas con el gobierno”.

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