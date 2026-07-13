Más de 700,000 niños perdieron ayuda para alimentos tras cambios al programa SNAP

Los cambios realizados al programa federal de asistencia alimentaria SNAP ya están teniendo efectos en miles de familias con hijos. Aunque la reforma estaba dirigida principalmente a modificar los requisitos para algunos adultos, nuevas cifras muestran que cientos de miles de menores dejaron de recibir este apoyo.

Una investigación publicada por ProPublica el 17 de junio de 2026 reveló que al menos 776,134 niños dejaron de recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en 12 estados que reportan la participación de beneficiarios por edad.

La reducción ocurrió después de la entrada en vigor de la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), promulgada el 4 de julio de 2025, que introdujo importantes modificaciones al funcionamiento del programa.

Casi la mitad de quienes perdieron el beneficio son menores

De acuerdo con ProPublica, tras la implementación de la nueva legislación, 1,670,011 personas dejaron de recibir beneficios de SNAP en esos 12 estados.

De ese total, 776,134 eran niños, lo que representa el 46% de todos los beneficiarios que salieron del programa.

Por su parte, el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) llegó a una conclusión similar al analizar los registros estatales disponibles, al estimar que más de 700,000 menores dejaron de recibir ayuda alimentaria.

La disminución también se observa a nivel nacional.

Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) muestran que la cantidad total de participantes en SNAP cayó en aproximadamente 4.3 millones de personas, pasando de febrero de 2025 a febrero de 2026, hasta ubicarse en 37.8 millones de beneficiarios.

¿Qué cambió en SNAP?

La nueva legislación modificó varios aspectos del programa, entre ellos los requisitos laborales, el financiamiento y la administración del sistema.

Uno de los cambios más importantes amplió las obligaciones de trabajo para determinados adultos. La ley mantiene exenciones para:

-Personas menores de 18 años.

-Adultos de 65 años o más.

-Personas médicamente incapacitadas para trabajar.

-Mujeres embarazadas.

-Padres o integrantes del hogar responsables del cuidado de un menor de menos de 14 años.

Sin embargo, los padres con hijos de 14 años o más ya no quedan automáticamente protegidos por esa excepción relacionada con el cuidado de menores, lo que puede afectar la elegibilidad de algunos hogares para continuar recibiendo el beneficio.

Aunque los niños no fueron el objetivo directo de la reforma, la reducción de beneficios para los adultos del hogar termina impactando a toda la familia, ya que SNAP apoya a los hogares completos y no únicamente a un integrante.

La pérdida de esta ayuda alimentaria también puede complicar el presupuesto familiar, obligando a destinar más recursos a la compra de alimentos y reduciendo el dinero disponible para cubrir gastos como renta, servicios públicos o transporte.

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