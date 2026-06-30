SNAP en Arkansas: prohibirán la compra de dulces y refrescos pese al fallo judicial

Los cambios en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) siguen expandiéndose en Estados Unidos, ya que a partir de esta semana, Arkansas aplicará nuevas restricciones que impedirán utilizar los beneficios federales para comprar determinados productos considerados poco saludables.

La medida entrará en vigor mientras continúa la disputa legal sobre este tipo de iniciativas en otros estados.

La nueva política afectará a miles de familias que reciben asistencia alimentaria y también obligará a supermercados y comercios a adaptar sus sistemas para cumplir con las nuevas normas.

¿Qué cambia para los beneficiarios de SNAP?

Con la entrada en vigor de la medida, los beneficiarios ya no podrán utilizar los fondos del programa para comprar refrescos y dulces incluidos en el listado elaborado por las autoridades estatales. El resto de los alimentos autorizados por SNAP seguirá disponible, por lo que el programa continuará funcionando con normalidad para la mayoría de las compras.

Para facilitar la transición, Arkansas elaboró un catálogo con los productos restringidos y desarrolló una aplicación que permitirá a los beneficiarios verificar, antes de realizar sus compras, qué artículos pueden adquirirse con la ayuda federal.

El objetivo es promover una alimentación más saludable

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders defendió la iniciativa al señalar que el Estado no puede seguir destinando recursos públicos a la compra de productos con alto contenido de azúcar mientras invierte millones de dólares en tratar enfermedades como la obesidad, la diabetes y los problemas cardiovasculares.

Según la administración estatal, la restricción busca fomentar hábitos alimentarios más saludables entre las familias de bajos ingresos. Aunque algunas investigaciones apuntan a que limitar la compra de bebidas azucaradas podría reducir ciertos problemas de salud, otros estudios sostienen que todavía no existe evidencia concluyente sobre el impacto de estas medidas en la calidad de la dieta.

Arkansas mantiene el plan pese al fallo judicial

La entrada en vigor de las nuevas restricciones se produce pocos días después de que una jueza federal anulara las autorizaciones otorgadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para implementar programas similares en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental.

La magistrada concluyó que el procedimiento utilizado por el USDA no se ajustaba a la legislación federal vigente, aunque no cuestionó el objetivo de las restricciones.

Pese a esa decisión, el gobierno de Arkansas confirmó que mantendrá su calendario de implementación. Con ello, el estado se convierte en uno de los primeros del país en aplicar este tipo de limitaciones al programa SNAP, una medida que podría influir en el debate nacional sobre qué alimentos deberían poder adquirirse con la ayuda alimentaria federal.

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