Mega Millions alcanza $637 millones: fecha del próximo sorteo, números ganadores y premio en efectivo

El jackpot de Mega Millions continúa aumentando y ya alcanzó un estimado de $637 millones de dólares, luego de que ningún boleto acertara los 6 números del sorteo realizado el viernes 10 de julio de 2026. Ahora, millones de jugadores en Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad de quedarse con uno de los premios más grandes del año en el próximo sorteo.

De acuerdo con la información oficial del juego, el premio mayor para el martes 14 de julio de 2026 ofrece una opción en efectivo de $278 millones, además del premio anunciado en anualidades. El incremento del bote responde a la ausencia de un ganador del jackpot en el sorteo más reciente.

Los números ganadores del viernes 10 de julio fueron: 2, 39, 44, 46 y 56, Mega Ball: 23

Al no registrarse un boleto con la combinación completa, el premio acumulado volvió a crecer y se convirtió en uno de los más atractivos del verano para los jugadores de la lotería.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Mega Millions?

El siguiente sorteo de Mega Millions se realizará el martes 14 de julio de 2026 a las 11:00 p.m. (ET). Los boletos pueden adquirirse antes del cierre de ventas establecido por cada jurisdicción participante.

Mega Millions se juega en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, por lo que millones de personas podrán participar por el premio acumulado.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo extremadamente bajas, el crecimiento constante del jackpot suele impulsar la venta de boletos en todo el país. Los participantes pueden consultar los resultados oficiales tras cada sorteo para verificar si obtuvieron alguno de los premios disponibles en las diferentes categorías del juego.

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