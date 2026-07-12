Cliente deja boleto de lotería en tienda, un empleado lo compra y gana $12.8 millones

Un premio de lotería de $12.8 millones ha desatado una batalla legal en Arizona. Un empleado de una tienda Circle K asegura que el boleto ganador le pertenece porque lo compró siguiendo las políticas de la empresa, mientras que la cadena pidió a un juez determinar quién es el verdadero dueño del premio.

El conflicto comenzó en noviembre, cuando un cliente acudió a una tienda Circle K en Phoenix, Arizona, para comprar $85 en boletos del juego de lotería The Pick, en el que los participantes deben acertar seis números.

De acuerdo con la demanda citada por ABC 15, el empleado imprimió todos los boletos solicitados, pero el cliente solo tenía $60, por lo que dejó sin pagar $25 en boletos.

Esos boletos permanecieron en la tienda durante la noche. Más tarde ese mismo día se realizó el sorteo y uno de ellos resultó ganador del premio mayor de $12.8 millones.

Sin embargo, el empleado Robert Gawlitza no compró los boletos hasta el día siguiente, después de terminar su turno.

Según el reporte, otro trabajador de la tienda fue quien realizó la venta.

Cuando Circle K fue notificada de que uno de esos boletos era el ganador, la empresa solicitó que permaneciera resguardado en sus oficinas centrales mientras un juez determina quién tiene derecho a cobrar el premio.

El empleado asegura que siguió las reglas

Robert Gawlitza sostiene que actuó conforme a la política de la empresa.

Su abogado, Josh Kolsrud, declaró a ABC 15 que el trabajador incluso consultó con su supervisor antes de comprar los boletos sobrantes.

“Entonces, si por accidente se imprimen boletos y quedan sin vender, la práctica habitual de la industria es que la persona que los imprimió sea responsable de pagarlos. Si no es esa persona, entonces corresponde al gerente de la tienda”, explicó Kolsrud.

El abogado añadió que otro empleado fue quien le cobró los boletos y afirmó: “Mi cliente quería hacer lo correcto“.

Pese a ello, Gawlitza, quien trabajó durante 20 años para Circle K, fue despedido por presuntamente haber violado las políticas de la empresa.

“Él amaba su trabajo, le encantaría volver”, afirmó Kolsrud. “Ya no está allí porque sí hizo lo correcto. Intentó seguir todas las políticas, letra por letra, palabra por palabra, y lo despidieron por ello”.

Circle K pide que un juez decida

Por su parte, Circle K aseguró que también busca actuar correctamente y explicó previamente en un comunicado enviado a People que mantiene el compromiso de conservar una relación transparente con la Lotería de Arizona.

La empresa señaló: “Ese compromiso es precisamente la razón por la que hemos pedido al tribunal que determine cuál es la mejor manera de proceder bajo estas circunstancias tan particulares”.

“No es correcto describir esto como una demanda contra una parte específica. Se trata de una acción de juicio declarativo presentada para que el tribunal determine quién es el legítimo propietario de este boleto de lotería”, añadió.

Mientras el caso continúa en los tribunales, el premio multimillonario permanece sin entregarse a la espera de que la justicia decida quién tiene derecho a cobrarlo.

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