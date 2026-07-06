Hombre gana $20,000 en la lotería después de 40 años comprando boletos de Mega Millions

La perseverancia terminó dando frutos para un hombre de Carolina del Sur que, después de más de cuatro décadas participando en juegos de lotería, obtuvo uno de los premios mayores de Mega Millions gracias a una compra que hizo casi por impulso.

Un residente de la región de Grand Strand, en Carolina del Sur, ganó un premio de $20,000 en Mega Millions luego de comprar un boleto que, según él, adquirió en su “día de suerte”.

De acuerdo con la Lotería Educativa de Carolina del Sur, el hombre es un jugador habitual de lotería desde hace más de 40 años, aunque reconoció que normalmente no participa en Mega Millions.

“He estado jugando la lotería durante más de 40 años. La emoción definitivamente estuvo ahí cuando gané”.

Compró el boleto por impulso

El ganador explicó que decidió probar suerte con Mega Millions de manera impulsiva durante una visita a una tienda Publix ubicada sobre Oakheart Road, en Myrtle Beach.

Optó por un boleto Quick Pick, en el que los números son seleccionados automáticamente por el sistema, para el sorteo realizado el 5 de junio.

Pensó que había ganado mucho menos

Al revisar el resultado, el jugador creyó inicialmente que había obtenido un premio de apenas $400.

Sin embargo, al verificar nuevamente el boleto descubrió que el monto real era de $20,000, una cifra muy superior a la que imaginó en un principio.

El premio puso fin a una espera de más de cuatro décadas para este aficionado a la lotería, quien aseguró que la emoción fue enorme al confirmar que finalmente había resultado ganador.

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