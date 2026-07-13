Muere una persona tras tiroteo en el que participó ICE en Maine

Autoridades en Maine investigan un tiroteo ocurrido este lunes en la localidad de Biddeford, en el cual estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y dejó a una persona muerta, según fuentes estatales.

El presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, confirmó los hechos a través de un comunicado oficial en su cuenta de Facebook, y detalló el despliegue de los cuerpos de seguridad en la zona afectada.

“Una persona falleció. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estuvo involucrado. La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública se encuentran en el lugar para recabar información y se espera que el FBI también investigue”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, en un comunicado publicado en Facebook. “Estos son los detalles que tengo hasta el momento. Proporcionaré más información a medida que la reciba”.

Sin embargo, de momento las agencias involucradas no han emitido declaraciones adicionales sobre los motivos del tiroteo ni han identificado al fallecido, informó CNN.

El reciente hecho ocurre pocos días después de otro incidente en Houston, Texas, donde un agente federal de inmigración disparó de forma mortal a un inmigrante mexicano durante un control de tráfico, hecho que generó protestas y peticiones de transparencia.

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