NYC elimina el costo de los exámenes para acceder a empleos públicos: quiénes podrán solicitarlos gratis

La ciudad de Nueva York dio un nuevo paso para ampliar el acceso al empleo público. El alcalde Zohran Mamdani anunció que los estudiantes de secundaria y las personas que presenten por primera vez un examen de servicio civil ya no tendrán que pagar la tarifa de inscripción, una medida que busca reducir las barreras económicas para quienes desean trabajar en las agencias municipales.

El beneficio comenzará a aplicarse como parte del cronograma de exámenes correspondiente al año fiscal 2027 y alcanzará a una gran parte de las vacantes que ofrece el gobierno local.

La iniciativa fue posible gracias a la Ley Local 57 de 2025, que amplía un programa de exenciones que ya favorecía a veteranos, personas desempleadas y solicitantes que reciben asistencia pública. Con esta actualización, el gobierno municipal pretende incentivar a más jóvenes y nuevos candidatos a participar en los procesos de selección para la función pública, donde el examen es un requisito indispensable para la mayoría de los puestos.

Exámenes gratuitos para acceder a empleos públicos en Nueva York

Según informó la oficina del alcalde, alrededor del 80% de los empleos municipales requieren aprobar un examen administrado por el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS). Cada año, esa dependencia organiza cerca de 175 evaluaciones para más de 110,000 aspirantes que buscan incorporarse a distintas agencias del gobierno de Nueva York.

Los candidatos que cumplan con los nuevos criterios podrán solicitar la exención del pago a través del sistema OASys 2.0. En el caso de quienes lo presenten por primera vez, la plataforma verificará automáticamente si reúnen las condiciones para recibir el beneficio. Por su parte, los estudiantes de secundaria deberán presentar una constancia de inscripción vigente para acceder a la gratuidad.

Al anunciar la medida, Mamdani destacó que trabajar para la ciudad representa una oportunidad de servicio público con impacto directo en la vida de millones de personas. El alcalde afirmó que los jóvenes que hoy estudian en las escuelas de NYC y quienes viven en sus distintos barrios están entre los mejor preparados para construir una administración que responda a las necesidades de todos los neoyorquinos.

La modificación no suprime la serie de pruebas a las que los aspirantes deben someterse para poder obtener uno de estos empleos. (Foto: Matt Rourke/AP)

DCAS publica el calendario de exámenes para el año fiscal 2027

Junto con el anuncio de las nuevas exenciones, el DCAS publicó el cronograma de exámenes correspondiente al año fiscal 2027. En total, habrá 149 pruebas para acceder a cargos en áreas como seguridad pública, administración, ingeniería, salud y otras especialidades técnicas y profesionales.

Del total de evaluaciones previstas, el 72% estará disponible para todos los neoyorquinos que cumplan con los requisitos establecidos para cada puesto. El 28% restante corresponderá a exámenes de promoción destinados exclusivamente a empleados municipales que buscan avanzar dentro de la estructura del gobierno local.

Otra de las novedades anunciadas es la ampliación del acceso a la información para comunidades multiculturales. Los avisos de examen podrán traducirse a más de 190 idiomas, lo que permitirá que más residentes conozcan las oportunidades laborales disponibles. Sin embargo, las pruebas continuarán realizándose únicamente en inglés.

¿Cómo funciona el proceso para conseguir un empleo municipal?

El procedimiento para ingresar a la función pública en NYC se desarrolla en varias etapas. La primera consiste en inscribirse y aprobar el examen correspondiente al cargo de interés. Una vez publicados los resultados, el DCAS confecciona una lista de elegibilidad con los candidatos que alcanzaron la calificación requerida.

Posteriormente, cuando una agencia municipal necesita cubrir una vacante, consulta esa lista y convoca a los postulantes mejor ubicados para entrevistas y evaluaciones adicionales. Tras completar ese proceso, el organismo selecciona al candidato que ocupará el puesto disponible.

Las solicitudes para rendir los exámenes pueden presentarse de forma digital mediante OASys (Online Application System) o de manera presencial en los Centros de Aplicaciones y Pruebas Computarizadas (CTAC), ubicados en los 5 distritos de la ciudad. Estos centros atienden de lunes a viernes, entre las 9 y las 5 P.M. (ET), excepto los días feriados.

Para utilizar OASys, los interesados deben crear una cuenta personal, desde la cual pueden presentar solicitudes, consultar el historial de exámenes, administrar notificaciones y verificar el estado de las listas de elegibilidad. Una vez completado el registro, el sistema asigna un número de perfil único que sustituye al Número de Seguro Social (SSN) como referencia en las comunicaciones con el DCAS.

Con la eliminación del costo para estudiantes de secundaria y aspirantes que presentan su primer examen, la administración de Mamdani busca ampliar el acceso a las oportunidades laborales en el gobierno municipal y atraer nuevos talentos a la función pública. La medida también pretende fortalecer el proceso de reclutamiento de empleados para las agencias de la ciudad, facilitando que más neoyorquinos puedan competir por puestos estables y con posibilidades de desarrollo profesional sin enfrentar el obstáculo inicial del pago de la inscripción.

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