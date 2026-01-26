Empleos en Nueva York: MTA ofrece vacantes sin título universitario con salarios de hasta US$125,000

Hablar de empleo en Nueva York siempre despierta interés, especialmente entre quienes buscan estabilidad y buenos ingresos en una ciudad donde el costo de vida no deja de subir.

Para muchos hispanos que viven en barrios como Queens, El Bronx o Brooklyn, conseguir un trabajo bien pagado sin tener un título universitario puede parecer un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), la agencia responsable del metro, los autobuses y los trenes suburbanos, acaba de publicar nuevas vacantes que rompen con ese mito.

En un momento marcado por alquileres récord y una inflación persistente, la posibilidad de ganar más de $100,000 dólares al año dentro de una de las instituciones más emblemáticas del transporte público neoyorquino resulta tan atractiva como realista. Más aún cuando estas oportunidades están pensadas para personas con experiencia operativa, no necesariamente con estudios universitarios formales.

Puestos con salarios de 6 cifras sin universidad

Entre las ofertas más destacadas se encuentra el cargo de Superintendente de Operaciones de Campo, una posición clave dentro del metro de NYC, considerado el sistema de metro más grande y antiguo de Estados Unidos. Se trata de un rol estratégico que no exige licenciatura universitaria, pero sí trayectoria, liderazgo y conocimiento técnico.

Los salarios para este puesto oscilan entre $84,233 y $119,240 anuales, y en algunos casos pueden superar los $125,000, dependiendo de la experiencia previa y del tipo de esquema laboral. Estas vacantes forman parte del Departamento de Subways de la MTA y representan una puerta de entrada directa a posiciones directivas dentro de la agencia.

Más allá del atractivo económico, estos cargos ofrecen estabilidad, beneficios laborales y la posibilidad de construir una carrera a largo plazo dentro de una institución pública con fuerte presencia sindical y planes de retiro sólidos, factores altamente valorados en el mercado laboral de Nueva York.

¿Qué hace un Superintendente de Operaciones de Campo?

El rol combina liderazgo técnico con responsabilidad operativa. Quien ocupa este puesto debe garantizar que una o varias líneas del metro funcionen de manera segura y eficiente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Entre sus principales funciones se incluyen:

* Supervisar las operaciones diarias en líneas del metro y patios de trenes.

* Coordinar equipos técnicos y personal de atención al pasajero.

* Responder ante emergencias, fallas técnicas e interrupciones del servicio.

* Colaborar con contratistas internos y externos.

* Velar por el cumplimiento de normas de seguridad y eficiencia.

En cuanto a los requisitos, la MTA solicita un diploma de escuela secundaria (high school), al menos 5 años de experiencia operativa en transporte público y un mínimo de 2 años en funciones de supervisión o gestión. No se exige título universitario, lo que convierte a este puesto en una oportunidad real para quienes han construido su perfil profesional desde la práctica y la experiencia directa.

Otras vacantes abiertas dentro de la MTA

Además de estos cargos de alta remuneración, la MTA publicó otras oportunidades pensadas para quienes buscan ingresar al sistema de transporte público y crecer desde dentro.

Asistente de almacén en el LIRR

Una de ellas es la posición de Assistant Warehouse Person o Asistente de almacén, asociada al Long Island Rail Road (LIRR), el ferrocarril suburbano más antiguo y uno de los más transitados del país.

Este puesto ofrece una tarifa de $36.24 por hora, con aumentos progresivos según los años de servicio. Entre sus funciones se encuentran cargar y descargar camiones, operar montacargas, mantener limpio y organizado el almacén y manejar distintos equipos de materiales.

Para postular se requiere un diploma de secundaria o su equivalente (GED o TASC), una licencia de conducir válida y disponibilidad para trabajar en distintos turnos, una condición habitual en empleos vinculados al transporte público.

Operador de Comunicaciones de Emergencia

Otra vacante relevante es la de Emergency Communications Operator u Operador de Comunicaciones de Emergencia, con un salario anual de $51,025. Este rol resulta fundamental para la seguridad del sistema, ya que se encarga de recibir y coordinar llamadas de emergencia relacionadas con policía, bomberos y servicios médicos en toda la red de la MTA.

Este puesto implica contacto directo con agencias como el NYPD, NYC Emergency Management, Metro-North Railroad, LIRR, Amtrak y NJ Transit. Entre los requisitos se incluyen diploma de secundaria, entre dos y tres años de experiencia en atención al cliente y disponibilidad para turnos rotativos, incluidos fines de semana y feriados.

Por qué estas oportunidades son clave para los hispanos en Nueva York

Para la comunidad latina, que representa cerca del 30% de la población de la ciudad, este tipo de empleos abre una vía concreta hacia la estabilidad económica sin la barrera que muchas veces implica el acceso a la universidad. En una ciudad donde el alquiler promedio supera ampliamente los $3,000 mensuales, contar con un salario estable y beneficios se vuelve una prioridad absoluta.

Además, trabajar en la MTA no solo implica un ingreso fijo, sino también acceso a seguro médico, vacaciones pagas, jubilación y posibilidades reales de ascenso, algo cada vez más difícil de encontrar en el sector privado.

Cómo postular a las vacantes de la MTA

Quienes estén interesados en aplicar pueden hacerlo directamente a través del sitio oficial de la MTA, donde se publican todas las ofertas laborales actualizadas, junto con los requisitos, fechas de cierre y procesos de evaluación.

El portal permite crear un perfil personal, subir el currículum en inglés, agregar certificaciones o licencias y recibir alertas cuando se publiquen nuevas vacantes acordes al perfil del candidato. Es recomendable tener los documentos listos y revisar que toda la información de contacto esté actualizada, ya que el proceso se realiza íntegramente en línea.

También conviene seguir las redes sociales oficiales de la MTA y revisar plataformas como LinkedIn, Indeed y NYC.gov, donde muchas veces las convocatorias aparecen antes que en el sitio principal.

Sigue leyendo:

* Tormenta invernal sigue causando estragos en viajes a Nueva York tras nevada histórica

* Transporte público en disputa: Mamdani propone pasaje gratis mientras MTA quiere controlar las tarifas

* Neoyorquinos enojados por el aumento de pasaje en el metro y autobuses de la ciudad