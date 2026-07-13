Para entrar al 10% de mayores ingresos en EE.UU. necesitas ganar al menos $155,000 al año

Ganar $155,042 al año es el ingreso mínimo para ser considerado parte del 10% de la población con mayores ingresos individuales de Estados Unidos, según un análisis de DQYDJ basado en datos de la Oficina del Censo.

La cifra está muy lejos del ingreso medio anual de los trabajadores hispanos, que se ubica en $50,430. Esta diferencia refleja la distancia que enfrenta una de las comunidades con mayor crecimiento en el país y cuya aportación a la economía nacional es cada vez más importante.

La brecha va más allá del salario. Alcanzar ese segmento depende de factores como el nivel educativo, el sector de trabajo, la experiencia acumulada y el acceso a empleos mejor remunerados, y se convierte en un desafío para millones de trabajadores.

¿Dónde empieza el 10% y dónde está la mayoría?

Según datos individuales de 2025, los umbrales de ingreso en Estados Unidos se organizan así:

Mediana nacional individual: $53,010 al año

$53,010 al año 25% con mayores ingresos: $106,045 al año

$106,045 al año Top 10%: $155,042 al año

$155,042 al año Top 5%: $210,351 al año

$210,351 al año Top 1%: $450,100 al año

Para los hogares, el umbral del 10% es considerablemente mayor. Según un análisis de CNBC de diciembre de 2025, se necesita un ingreso familiar de aproximadamente $210,000 al año a nivel nacional para entrar al top 10%, con variaciones importantes por región.

En la zona noreste, donde se concentra la mayor parte de la comunidad hispana de EE.UU., ese umbral sube a $222,000. Mientras que en el sur, baja a $205,000.

El punto de partida hispano y la brecha que hay que cerrar

Los trabajadores hispanos registraron en 2024 su mayor crecimiento salarial en años: un 4.9% respecto al año anterior, según la Oficina del Censo. Aun así, con un ingreso medio de $50,430, se mantienen como el grupo con menores ingresos de todos los grupos demográficos medidos, por debajo del promedio nacional de $63,360.

La brecha se agudiza para las mujeres hispanas. Según un informe del Centro Nacional de Derechos de la Mujer (NWLC), las latinas que trabajan tiempo completo ganan apenas 57 centavos por cada dólar que percibe un hombre blanco no hispano. En términos anuales, eso representa una pérdida de más de $32,000 al año.

Para muchas familias hispanas, esa diferencia se refleja en qué tan fácil es cubrir la renta del mes, la deuda de la tarjeta o la cuenta de los comestibles.

¿Por qué el ingreso del hogar cambia la ecuación?

Los datos individuales cuentan solo parte de la historia. En más de la mitad de las familias hispanas con hijos, ambos padres trabajan tiempo completo. Eso significa que dos salarios de $50,000 suman $100,000 anuales como hogar. Si bien esta cifra aún está por debajo del umbral del top 10% para hogares ($210,000), ya es un punto de partida desde el cual la planificación financiera puede acelerar el ascenso.

El estado de residencia también importa. Según un análisis de BuchhaltungsButler publicado en diciembre de 2025, los umbrales del top 10% varían entre $198,000 y $387,000 según el estado. Nueva York y California exigen más que los estados del interior del país.

¿Qué caminos acortan esa distancia?

No existe una fórmula única, pero hay datos que señalan con claridad los factores que más impactan para acceder a un ingreso más alto:

Cambio de sector: los trabajadores en tecnología, finanzas y atención médica concentran la mayor parte de los ingresos a partir del 25% que gana más y hacia arriba

los trabajadores en tecnología, finanzas y atención médica concentran la mayor parte de los ingresos a partir del 25% que gana más y hacia arriba Certificaciones y educación técnica: en sectores como infraestructura, manufactura avanzada y ciberseguridad, las certificaciones pueden duplicar el salario base sin requerir título universitario de cuatro años

en sectores como infraestructura, manufactura avanzada y ciberseguridad, las certificaciones pueden duplicar el salario base sin requerir título universitario de cuatro años Negociar el salario activamente: estudios de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) señalan que los trabajadores que negocian al entrar a un empleo obtienen entre 5% y 10% más que quienes aceptan la primera oferta

estudios de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) señalan que los trabajadores que negocian al entrar a un empleo obtienen entre 5% y 10% más que quienes aceptan la primera oferta Considerar la geografía: mudarse de una ciudad de alto costo a un mercado laboral competitivo pero más accesible puede mejorar el ingreso disponible incluso sin aumento salarial

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los ingresos en EE.UU. y el top 10%

¿Cuánto se necesita ganar para estar en el 10% de mayores ingresos en EE.UU.?

A nivel individual, el umbral es de $155,042 al año según datos de 2025 de la Oficina del Censo. Para hogares, el umbral nacional ronda los $210,000 anuales, con variaciones por región.

¿Cuánto gana en promedio un trabajador hispano en EE.UU.?

El ingreso medio de los trabajadores hispanos fue de $50,430 en 2024, un 4.9% más que el año anterior, pero aún por debajo del promedio nacional de $63,360.

¿Varía el umbral del top 10% según el estado?

Sí, significativamente. Los umbrales oscilan entre $198,000 en estados del Medio Oeste y $387,000 en los más costosos del país, según análisis de BuchhaltungsButler de diciembre de 2025.

¿Las mujeres hispanas tienen salarios similares a los de los hombres?

No. Las latinas que trabajan tiempo completo ganan 57 centavos por cada dólar que percibe un hombre blanco no hispano, lo que equivale a más de $32,000 menos al año, según el NWLC.

¿Dos ingresos hispanos juntos pueden acercarse al umbral del top 10%?

Sí. Dos salarios de $50,000 suman $100,000 como hogar. Con crecimiento profesional, negociación salarial y especialización, ese horizonte es alcanzable dentro de 5 a 10 años de carrera activa.

Conclusión

El umbral del top 10% no es una meta abstracta reservada para quienes nacieron con ventaja social. Es una cifra concreta: $155,042 individuales o $210,000 como hogar, para acceder a una mejor calidad de vida. La comunidad hispana está hoy a tres o cuatro veces por debajo de su ingreso medio de ese número, pero también es el grupo con mayor crecimiento salarial y poblacional del país.

Si las tendencias actuales se mantienen, y las brechas por género y sector se reducen aunque sea parcialmente, la siguiente generación de trabajadores hispanos llegará a ese umbral con más herramientas de las que tuvo la anterior.

Sigue leyendo:

– Salud, construcción y tecnología: cómo entrar a los tres sectores que siguen contratando en EE.UU.

– ¿Cuánto gana un franquiciatario de McDonald’s? Esto puede ganar y lo que debe pagar a la empresa

– Estas ciudades permiten vivir mejor con $60,000 que Nueva York con $100,000