Salud, construcción y tecnología: cómo entrar a los tres sectores que siguen contratando en EE.UU.

El mercado laboral de Estados Unidos está perdiendo impulso, pero no de forma uniforme. Por una parte, en junio de 2026 se generaron apenas 57,000 nuevos empleos, la cifra mensual más baja del año, según el Departamento de Trabajo. Por la otra, sectores como salud, construcción e infraestructura tecnológica mantienen activos sus niveles de contratación, con decenas de miles de vacantes disponibles, muchas de ellas sin exigir un título universitario.

Para personas que buscan cambiar de empleo o mejorar su salario, necesitan identificar qué sectores tienen opciones disponibles y cómo adaptar el currículum para superar los filtros de contratación. En especial para la comunidad hispana, estas industrias ofrecen las mejores oportunidades para acceder a empleos estables y con ingresos que, en muchos casos, superan los $70,000 anuales.

Salud: el sector que nunca deja de contratar

La industria de la salud fue el principal motor de empleo durante los primeros meses de 2026, con un promedio de 38,000 nuevos puestos mensuales, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En junio, incluso con el mercado general en desaceleración, el sector sumó 21,500 empleos, por debajo de su ritmo habitual, pero superior al de la mayoría de las demás industrias.

Los roles más demandados y sus salarios promedio son:

Auxiliares de cuidado en el hogar : desde $30,000; punto de entrada sin título universitario

: desde $30,000; punto de entrada sin título universitario Enfermeras registradas (RN) : entre $70,000 y $120,000 al año

: entre $70,000 y $120,000 al año Asistentes médicos (PA) : entre $125,000 y $135,000 anuales

: entre $125,000 y $135,000 anuales Administradores de salud: entre $105,000 y $130,000

Para trabajadores hispanos, los empleos de auxiliar de salud a domicilio tienen otra ventaja: el español es una habilidad que muchos empleadores buscan activamente.

Construcción: la IA necesita electricistas

En los últimos meses, la inteligencia artificial no solo es una amenaza para los empleos automatizables, también ha creado una demanda urgente de trabajadores calificados para construir los centros de datos donde esa IA opera.

Las cuatro grandes tecnológicas, Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon, comprometieron casi $700,000 millones en infraestructura solo en 2026. Cada centro de datos requiere electricistas, técnicos de climatización y operadores especializados.

Según Randstad, la mayor firma de reclutamiento del mundo, la demanda de oficios calificados crece tres veces más rápido que la de empleos profesionales en 2026. Además, los salarios para técnicos de centros de datos han subido entre 10% y 15% en cuatro años.

“La principal limitación para la expansión tecnológica no son los microchips ni el capital: es la escasez crítica de talento especializado para construir”, advirtió Sander van Noord, director general de Randstad N.V., a la CNBC en marzo de 2026.

Cómo adaptar el currículum para pasar los filtros automáticos

Saber dónde están los empleos es solo la mitad del trabajo. El siguiente reto está en superar los sistemas ATS (Applicant Tracking Systems), filtros automatizados que escanean los currículums antes de que lleguen con un reclutador humano. La mayoría de empresas grandes ya los ha implementado.

Estas acciones concretas aumentan las posibilidades de superar este filtro:

Usar las palabras exactas del anuncio : si el puesto dice “atención al paciente”, el currículum debe decir exactamente eso.

: si el puesto dice “atención al paciente”, el currículum debe decir exactamente eso. Evitar tablas y gráficos : los sistemas ATS no los leen y descartan el archivo.

: los sistemas ATS no los leen y descartan el archivo. Cuantificar logros : en lugar de “manejé pacientes”, escribir “atendí a 12 pacientes diarios en turno de 8 horas”.

: en lugar de “manejé pacientes”, escribir “atendí a 12 pacientes diarios en turno de 8 horas”. Incluir certificaciones clave: CNA o Phlebotomy para salud; licencia de electricista u OSHA 30 para construcción.

Nicole Bachaud, economista laboral de Zillow, señaló al Washington Post que muchos buscadores de empleo se enfocan en puestos de nivel inicial mientras las empresas buscan candidatos con experiencia. “Esa brecha explica la frustración que sienten muchas personas aunque el desempleo siga siendo bajo”, sostuvo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los sectores que contratan más personas en EE.UU.

¿Cuáles son los sectores que más contratan en EE.UU. en 2026?

Salud, construcción de infraestructura tecnológica y servicios técnicos especializados, según el BLS. El sector salud sumó 47,000 empleos en junio, incluso con el mercado general desacelerándose.

¿Necesito título universitario para entrar al sector salud?

No. Los puestos de auxiliar de salud a domicilio y asistente de enfermería certificado (CNA) requieren solo diploma de preparatoria y una certificación de corto plazo.

¿Cuánto pagan los empleos de construcción ligados a centros de datos?

Entre 25% y 30% más que en construcción convencional, con salarios de seis cifras disponibles para roles especializados como electricistas y técnicos de sistemas de climatización.

¿Hay programas de entrenamiento accesibles para estos sectores?

Sí. Google y BlackRock lanzaron en 2026 programas millonarios para capacitar electricistas y trabajadores de oficios. Los colegios comunitarios y programas de aprendizaje acelerado son los canales más accesibles para la comunidad hispana.

Conclusión

El mercado laboral de 2026 está estancado, pero también mal distribuido. Hay sectores con escasez real de trabajadores que pagan bien y buscan candidatos activamente. De hecho, hay sectores sobreofertados donde la competencia aplasta cualquier esfuerzo. Para la comunidad hispana, la apuesta más inteligente no es esperar que mejore el panorama general, sino dirigirse hacia donde la demanda ya existe.

Quien entre hoy al sector salud o a los oficios ligados a infraestructura tecnológica no competirá contra la inteligencia artificial, sino que construirá la infraestructura que la hace funcionar.

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