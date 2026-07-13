Trump revive proyecto para transformar un depósito de Nueva Jersey en cárcel migratoria

El gobierno del presidente Donald Trump retoma su plan de convertir un almacén del norte de Nueva Jersey en un centro de detención de inmigrantes, menos de dos semanas después de que los funcionarios declararan que la idea estaba descartada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó casi $130 millones de dólares por un almacén en Roxbury con planes de convertirlo en una instalación con capacidad para 1,500 personas que sería usada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Dicho plan ha enfrentado una gran oposición bipartidista por parte de los líderes estatales y locales. Nueva Jersey y Roxbury demandaron a la administración republicana a inicios de 2026 por el plan de conversión del almacén, alegando que estaban violando las leyes de protección ambiental.

Los esfuerzos por paralizar los planes parecieron tener éxito el mes pasado cuando las autoridades federales anunciaron que venderían el almacén y seguirían adelante. No obstante, los abogados del gobierno de Trump cambiaron de opinión en un documento presentado ante el tribunal el viernes.

“Tras una reconsideración, la agencia tiene la intención de seguir adelante con los planes para considerar la remodelación del almacén del municipio de Roxbury para su uso como centro de detención“, dice el documento.

El informe presentado por el DHS; las deliberaciones sobre el plan del almacén siguen en curso. Las dos partes deberán presentar un informe sobre el estado del proyecto del próximo viernes.

Un vocero del DHS se remitió a una publicación realizada en redes sociales por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el 29 de junio, el mismo día en que los abogados federales anunciaron que el gobierno vendería el almacén, informó Gothamist.

“El DHS NUNCA dará marcha atrás”, escribió Mullin en aquel momento. “Mantendremos este terreno como centro de detención”.

DHS will NEVER back down. We will be keeping this site for a detention center.



Illegal aliens have a choice: LEAVE NOW. If you don’t, we will find you, arrest you, and deport you.



We have a legal system that must be followed. We will enforce our nation’s laws. https://t.co/QmLm4Hs9We — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) June 30, 2026

La demanda hecha por el Estado y Roxbury sigue adelante, y las obras en el sitio se detuvieron en mayo mientras se hacen evaluaciones ambientales.

Steve Sigmund, vocero de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, aseveró que la suspensión se mantiene vigente “sin importar cuántas demandas contradictorias presente la administración Trump”.

Por su lado, el representante de la fiscalía general de Nueva Jersey, Mike Symons, apuntó que el estado “continuará con todas las gestiones necesarias en los tribunales”.

Shawn Potillo, alcalde de Roxbury, enfatizó que su ciudad sigue oponiéndose firmemente al plan del centro de detención.

“Obviamente, esta es una noticia muy decepcionante para los residentes del municipio de Roxbury, quienes han demostrado una paciencia y resiliencia extraordinarias a lo largo de este proceso”, declaró Potillo. “Si bien desconocemos con exactitud qué motivó al Departamento de Seguridad Nacional a reconsiderar su postura anterior, confiamos en que esta decisión no fue resultado de ninguna acción, solicitud o cambio en la posición del municipio de Roxbury”.

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