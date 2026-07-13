Walmart cobrará un cargo adicional por cada bolsa de plástico que uses

Los clientes de Walmart y otros supermercados en una parte de Pensilvania deberán prepararse para un cambio al momento de pagar. A partir de este mes, quienes soliciten bolsas de plástico de un solo uso tendrán que cubrir un cargo adicional como parte de una medida para reducir los residuos contaminantes.

A partir del 23 de julio, los consumidores que hagan compras en Pensilvania, incluidos los clientes de Walmart, deberán llevar sus propias bolsas reutilizables o pagar un mínimo de 10 centavos por cada bolsa de plástico de un solo uso que utilicen.

La medida forma parte de una estrategia ambiental con la que el estado busca disminuir la generación de residuos plásticos, siguiendo el camino de otras entidades de Estados Unidos que ya aplican cargos similares.

Las autoridades explican que las bolsas reutilizables ayudan a reducir la cantidad de desechos plásticos que terminan en vertederos y espacios públicos.

Además, el dinero recaudado por este cobro no será destinado al gobierno estatal, sino que permanecerá en manos de los propios negocios.

La iniciativa no solo alcanza a supermercados. Los restaurantes también deberán reducir el uso de popotes y agitadores de plástico desechables, sustituyéndolos por alternativas más sostenibles.

Los establecimientos tendrán hasta el 23 de septiembre para colocar avisos informando a los consumidores sobre estos cambios y adaptarse a las nuevas disposiciones.

Aunque la legislación entra en vigor este mes, las empresas que no cumplan con las nuevas reglas no recibirán multas de manera inmediata, ya que se contempla un periodo inicial de transición.

Pensilvania no es el único lugar donde se cobra por las bolsas de plástico. En distintas partes del país ya existen tarifas similares, aunque los montos varían dependiendo del estado o del municipio.

Entre los ejemplos se encuentran:

-Anchorage, Alaska: mínimo de $0.10 por bolsa y un máximo de $0.50 por compra.

-California: $0.10 por bolsa.

-Colorado: $0.10 por bolsa o una tarifa mayor si así lo determina el municipio o condado.

-Connecticut: $0.10 por bolsa.

-Washington D.C.: $0.05 por bolsa.

-Illinois: ciudades como Chicago, Woodstock, Oak Park, Evanston y Edwardsville cobran $0.10 por bolsa.

-Maine: mínimo de $0.05 por bolsa.

-Maryland: Baltimore, Baltimore County y Howard County cobran $0.05, mientras que Montgomery County y Salisbury aplican $0.10 por bolsa.

Peter Lyon, gerente del programa de Manejo de Residuos Sólidos del Departamento de Ecología del estado de Washington, explicó que tanto las bolsas de papel como las de plástico generan un impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.

“Las bolsas de papel y plástico para llevar impactan al medio ambiente en cada etapa de su producción, transporte y eliminación”.

El funcionario también recomendó a los consumidores adoptar el uso de bolsas reutilizables para evitar el cargo adicional.

“Llevar tu propia bolsa es la forma más sencilla de evitar el cobro, reducir las emisiones, conservar los recursos y evitar que las bolsas se conviertan en basura”.

Con esta medida, los compradores que deseen evitar el pago adicional deberán acostumbrarse a llevar sus propias bolsas cada vez que acudan a Walmart o a cualquier otro establecimiento sujeto a la nueva normativa.

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