Calor extremo en NYC: los derechos que sí tienen los inquilinos (y los que no)

Cuando llega el verano a Nueva York, no todos viven la temporada igual. Para quienes tienen aire acondicionado central, una ola de calor puede ser apenas una molestia. Para otros, especialmente en edificios antiguos o departamentos pequeños, varios días seguidos por encima de los 90 grados pueden convertir la casa en un lugar difícil de habitar.

Y es ahí cuando aparece una duda muy común entre los inquilinos: ¿el propietario está obligado a instalar un aire acondicionado o mantener el departamento fresco? La respuesta probablemente sorprenda a más de uno: en Nueva York, el calor y el frío no se tratan de la misma manera

Durante el invierno, las reglas son claras. Entre octubre y mayo, los propietarios deben garantizar calefacción y mantener temperaturas mínimas dentro de las viviendas. Si no cumplen, pueden enfrentar sanciones. Con el calor ocurre algo distinto.

Actualmente, la ciudad de Nueva York no exige que los propietarios instalen aire acondicionado ni que mantengan una temperatura máxima dentro de los departamentos. En otras palabras: que tu casa sea sofocante en pleno julio no significa automáticamente que el casero esté incumpliendo la ley.

Para muchos inquilinos, es una noticia difícil de entender en una ciudad donde los veranos son cada vez más largos y las olas de calor más frecuentes.

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Las obligaciones del propietario según la ley

El propietario no tiene la obligación de poner un aire acondicionado, pero eso no significa que no tenga ninguna responsabilidad. Hay situaciones en las que sí debe intervenir: si el edificio cuenta con aire acondicionado central o si ese servicio forma parte de las condiciones ofrecidas al alquilar la vivienda, el dueño tiene la obligación de mantener ese sistema en funcionamiento.

También debe responder ante problemas eléctricos o desperfectos que afecten la seguridad del departamento.

Es decir: no tiene que instalar un equipo nuevo porque haga calor, pero sí debe reparar aquello que estaba incluido como parte de la vivienda.

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¿Puedes poner un aire acondicionado de ventana por tu cuenta?

En muchos edificios, sí. Pero no siempre es tan simple como comprar el aparato y colocarlo. Algunas administraciones establecen requisitos específicos sobre la instalación, especialmente en cooperativas o condominios. En otros casos, el contrato de alquiler puede incluir determinadas condiciones.

Antes de hacerlo, conviene revisar las normas del edificio para evitar conflictos innecesarios.

Los centros de enfriamiento son una alternativa gratuita

Cada vez que las temperaturas alcanzan niveles peligrosos, la ciudad suele habilitar Cooling Centers, espacios con aire acondicionado donde los residentes pueden pasar algunas horas para protegerse del calor.

Muchos funcionan en bibliotecas, centros comunitarios o edificios municipales distribuidos por los cinco boroughs. La información suele actualizarse según la duración y gravedad de cada ola de calor.

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¿Cuándo conviene llamar al 311?

Si el problema está relacionado con condiciones inseguras del edificio —como fallas eléctricas, instalaciones defectuosas o servicios incluidos que dejaron de funcionar— el 311 puede orientar a los inquilinos sobre cómo presentar una queja formal.

También es recomendable conservar registros de cualquier reclamo hecho al propietario, incluyendo correos electrónicos, mensajes y fotografías si corresponde.

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