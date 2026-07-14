Hermana de Lindsey Graham es elegida para completar el mandato de senador por Carolina del Sur

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció la designación de Darline Graham Nordone para cubrir la vacante que dejó su hermano, el fallecido Lindsey Graham, en el Senado estatal en los meses restantes de su periodi actual.

Este relevo institucional se produce dos días después de confirmarse la muerte repentina del congresista republicano a los 71 años, causada por una disección aórtica debido a una enfermedad cardiovascular.

En tal sentido, el gobernador McMaster argumentó que el fallecido legislador cuidó de su hermana menor durante años. Asimismo, el presidente Donald Trump apoyó la medida a través de sus plataformas digitales y en declaraciones públicas, calificándola como un tributo adecuado, informó ABC News.

“Creo que esto es lo que Lindsey hubiera querido y pienso honrarlo de esta manera”, declaró la hermana de Graham. “Siempre ha estado ahí para mí. Y ahora yo estaré ahí para él”.

Trayectoria laboral y académica de Nordone

Desde 2019, Nordone ejerce funciones como comisionada dentro de la Comisión para Ciegos de Carolina del Sur, y además cuenta con experiencia laboral previa en la Universidad de Clemson, el Departamento de Empleo y Fuerza Laboral, y el Departamento de Rehabilitación Vocacional del estado. Actualmente posee una licenciatura del College of Charleston y una maestría en consejería de rehabilitación.

El ordenamiento legal del estado contempla un proceso electoral complementario a este interinato. Carolina del Sur organizará una votación especial el próximo 11 de agosto. La votación determinará la candidatura oficial del Partido Republicano para las elecciones de medio término de noviembre.

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