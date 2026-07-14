Howie D dedicó mensaje a Venezuela tras los terremotos: “Es un país tan hermoso”

La promoción de “Coqui”, el primer sencillo en español de Howie D como solista, abrió espacio para hablar de mucho más que música. El integrante de Backstreet Boys aprovechó una entrevista para enviar un mensaje de apoyo a Venezuela después del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, además de recordar el vínculo que ha construido con el público del país a lo largo de su carrera.

El artista, de raíces puertorriqueñas, conversó con Rodolfo Soules, conocido como Rodolfo “El Chamo”, en su programa de iHeartRadio. En medio de la charla, el conductor le preguntó si estaba al tanto de la tragedia provocada por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5. Howard Dwaine Dorough, nombre real del cantante, respondió de inmediato con unas palabras dirigidas al presentador y a todos los venezolanos.

“Especialmente para ti y espero que tú familia esté bien”, expresó Howie D antes de recordar el afecto que siempre ha recibido de los seguidores del país.

El recuerdo de Venezuela sigue muy presente

El músico aseguró que Venezuela ocupa un lugar especial en la historia de Backstreet Boys: “Para mí Venezuela ha sido una gran parte importante de nuestra carrera”, afirmó.

También evocó la visita promocional que realizó junto a la agrupación en 2001, cuando ofrecieron un concierto de la gira “Black & Blue”. Entre los recuerdos mencionó sus pasos por Caracas y Maracaibo, así como un momento de descanso en Los Roques: “Tantos recuerdos increíbles de cuando estuvimos en Caracas, Maracaibo. Recuerdo haber ido a Los Roques, en mi día libre”, comentó.

Más adelante dedicó un mensaje a quienes atraviesan las consecuencias de los terremotos: “Es un país tan hermoso, con gente hermosa y mi corazón está con todo lo que está pasando. Muchas oraciones para ustedes y una pronta recuperación. Muchas oraciones para quienes hayan perdido a sus seres queridos. Sé que es un momento difícil, les deseo lo mejor, que Dios bendiga a todos en Venezuela”.

Su deseo de volver y la admiración por Prince Royce

La charla también despertó recuerdos entre los fanáticos. Rodolfo “El Chamo” contó que asistió a uno de los conciertos de Backstreet Boys en Venezuela y recordó las largas filas que enfrentaron muchos asistentes. Howie D respondió que aún tiene presente la entrega del público latino.

“Recuerdo que la gente acampaba, a veces hasta un par de días antes y me daba mucha lástima de las chicas, que se desmayaban, porque no estaban tomando suficiente agua y yo pensaba: ‘Esperaron tanto tiempo y ahora resulta que se desmayan’. Pero bueno sí, los fanáticos de Sudamérica, especialmente nuestros latinos. Cuando dicen: ‘Somos los fanáticos más apasionados, los que más locos se vuelven por ustedes’, siempre decimos nuestros fans latinos”.

Además, confirmó que le gustaría regresar a cantar en Venezuela y adelantó que continúa trabajando en el álbum que incluirá “Coqui”: “Absolutamente, como digo estoy trabajando en este disco ahora mismo. No lo hemos terminado y de hecho hay conversaciones sobre que ‘Coqui’ quizás intente hacer algunas colaboraciones”.

Antes de finalizar la entrevista también habló sobre la versión en bachata que Prince Royce hizo de “I Want It That Way”. “Lo sé, créeme que cuando él lo hizo y yo lo escuché dije: ‘Ay Dios mío’ y pensé: ‘Este tipo se me adelantó’. Pero dije: ‘Está bien’, abrazo a la gente que quiere hacer las canciones de Backstreet Boys en cualquier idioma. De hecho, si alguna vez tuviera la oportunidad de trabajar con Prince Royce, me encantaría”.

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