Johnson juega su última carta para frenar la guerra dentro del ala dura del Partido Republicano

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes esperan ver avances este martes para que el pleno vuelva a funcionar con normalidad, en medio de un enfrentamiento que se ha prolongado por semanas con los sectores más intransigentes del conservadurismo y que ha detenido la actividad legislativa.

Los sectores más intransigentes exigieron que los líderes republicanos actúen con más contundencia respecto a la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America) y la legislación que codificaría las políticas fronterizas del presidente Donald Trump, amenazando con bloquear cualquier normativa o procedimiento necesario para impulsar la legislación hasta que se satisfagan sus demandas.

La rebelión ha dejado al presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Louisiana, batallando por reabrirla para las actividades normales, ya que los republicanos siguen divididos sobre cómo proceder.

No obstante, la presa está mostrando señales de ceder.

La representante republicana por Florida, Anna Paulina Luna, una de las principales impulsoras del bloque del debate en el pleno sobre la Ley Save America, apuntó que votaría a favor de abrir el debate con la condición de que Johnson lo incluyera en todos los proyectos de ley de aprobación obligatoria. Tin Burchett, representante republicano por Tennessee, otro legislador que había bloqueado el debate, también mostró menos resistencia.

Pero Johnson necesitará mucho más que Luna y Burchett para levantar el bloqueo y reabrir el pleno.

Por su lado, el representante republicano por Texas, Chip Roy, dijo el lunes que volvería a votar en contra de la aprobación de la legislación en el pleno, mientras exige medidas sobre la legislación fronteriza y otros temas. Otros integrantes del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes no se pronunciaron sobre su voto. El presidente de la Cámara no puede darse el lujo de perder más de tres votos si todos los miembros están presentes.

El vicepresidente J.D. Vance tenía planeado hablar con los legisladores en una reunión política este martes en la mañana en el Comité Nacional Republicano, una acción que algunos interpretaron como una manera de reforzar los intentos de la Casa Blanca por superar el estancamiento político. No obstante, Vance canceló su intervención posteriormente debido a un “conflicto de agenda”, dice una fuente del liderazgo republicano de la Cámara.

Era poco probable que cualquier presión por parte del vicepresidente lograra que los disidentes se alinearan. El mandatario republicano había hecho un llamado a los conservadores a dejar de hacer alarde de su postura y permitir que Johnson siga adelante, incluso cuando la administración respaldaba las prioridades que estaban en el centro de la disputa.

Después del último estancamiento, Trump se quejó de manera abierta ante los republicanos en una cena en la Casa Blanca sobre los miembros que bloquean sistemáticamente las iniciativas, diciendo que era “estúpido” y que el partido debería permanecer unido como los demócratas, de acuerdo con una fuente citada.

Faltan dos semanas legislativas antes del receso de agosto, que durará un mes, aumentando así la presión sobre los líderes republicanos para que cierren con el estancamiento y avancen con una agenda legislativa muy completa que incluye la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), la financiación gubernamental ordinaria antes de la fecha límite del 30 de septiembre y otras prioridades que deben aprobarse, informó The Hill.

Johnson envió a los legisladores a casa antes de tiempo para su receso del 4 de julio luego de que 14 republicanos de la Cámara se unieran a los demócratas para oponerse a una regla de procedimiento que habría allanado el camino para los debates y las votaciones finales sobre la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), un proyecto de ley que financia el Departamento de Estado y los programas de seguridad nacional, y varias otras medidas.

Johnson rechazó tratar de aprobar de nuevo la NDAA esta semana, pero está intentando avanzar con proyectos de ley de aprobación obligatoria. El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes se reunió el lunes para tratar de preparar un proyecto de ley de financiamiento para el Departamento de Estado (DOS) y la seguridad nacional, junto con una medida que haría permanente el horario de verano, algo que el presidente ha pedido.

En un intento por apaciguar a los sectores más intransigentes, el comité de Reglas volvió a usar la inusual maniobra legislativa “MIRV” para “fusionar” la Ley SAVE America con el proyecto de ley de financiación del DOS, la misma medida que no logró convencer a los integrantes que exigían que los legisladores agregaran el proyecto de ley sobre votación al proyecto de ley de defensa subyacente a través de una enmienda a inicios de julio.

Esta vez, no obstante, Luna dice estar abierta a esa táctica.

“Intentaremos el proceso MIRV con la condición de que el presidente de la Cámara, Johnson, adjunte la Ley SAVE America a todos los proyectos de ley de asignaciones y a todos los proyectos de ley de aprobación obligatoria aquí en la Cámara, y se asegure de que se envíe al Senado como un solo proyecto de ley”, manifestó Luna en X. “Si John Thune la elimina en el Senado, será su responsabilidad y todo el país debería estar atento a lo que haga”.

La Ley Save America fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero se ha estancado en el Senado, donde carece del respaldo demócrata necesario para superar la obstrucción parlamentaria.

Burchett indicó que la norma podría aprobarse esta vez, y comentó: “Creo que estamos pasando por un proceso de aprendizaje sobre la situación de los MIRV”.

Los sectores más duros explican su frustración porque el liderazgo republicano no está haciendo lo suficiente para impulsar las principales prioridades de los republicanos, haciendo referencia a la extraña oportunidad que tienen los republicanos de aprovechar el control de las dos cámaras del Congreso y la presidencia.

Los integrantes del Freedom Caucus han mostrado su frustración por lo que creen que es una promesa incumplida de los líderes republicanos de presentar un proyecto de ley para codificar más restricciones en las fronteras antes del Día de la Independencia.

“Debemos cumplir con la codificación de la seguridad fronteriza y abordar el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Todos estos son temas que preocupan profundamente a las personas a las que represento, y de los que hemos hablado. Y debemos cumplir”, indicó Roy a la prensa el lunes.

Roy, presidente del comité de políticas del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, mandó una misiva a sus colegas republicanos de la Cámara y del Senado la semana pasada, haciéndoles un llamado a actuar sobre las prioridades del Partido Republicano, incluyendo la codificación de las políticas fronterizas del mandatario, la promulgación de la Ley SAVE America y la aprobación de una enmienda constitucional para establecer límites de mandato.

Keith Self, representante republicano por Texas, integrante del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, dijo ante los medios de comunicación que preferiría que la Ley SAVE America estuviera incluida en el texto del proyecto de ley de financiación del DOS, en vez de adjuntarse al proyecto de ley a través del proceso MIRV.

En este sentido, los líderes republicanos están frustrados con los intransigentes que se están oponiendo a la actividad legislativa en la Cámara de Representantes, y se cuestionan cómo podrán satisfacer la demanda de aprobar leyes esenciales del programa de los republicanos con una mayoría mínima si los obstruccionistas bloquean incluso proyectos de ley de asignaciones presupuestarias sencillas.

Por su lado, Johnson está tratando de avanzar en la elaboración de un tercer proyecto de ley de conciliación presupuestaria que incluya muchas de las prioridades que impulsan los sectores más intransigentes.

El lunes mantuvo una junta que describió como “muy productiva con algunos miembros del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, funcionarios de la Casa Blanca y el líder Scalise” para tratar una legislación que “incluirá las prioridades más inmediatas de nuestra nación”, y prometió dar más detalles esta semana.

No obstante, Ralph Norman, representante republicano por Carolina del Sur y miembro del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, alegó que el Congreso corre peligro de perder la oportunidad de avanzar con la Ley Save.

“Ahora es el momento de actuar”, declaró Norman a Newsmax.

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