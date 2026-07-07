¿Cómo republicanos en el Congreso intentarán limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo?

NUEVA YORK – Republicanos en la Cámara de Representantes barajan la posibilidad de, ya sea enmendar la Constitución o promover nueva legislación, para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento con base en la Decimocuarta Enmienda que ratificó la Corte Suprema en su decisión del pasado 30 de junio.

Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, anticipó que encabeza discusiones en ese cuerpo legislativo en respuesta al fallo del máximo foro que declaró ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir ese derecho a los nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con estatus temporal.

A juicio del representante de Louisiana, la visión de la mayoría de jueces del tribunal es una “textualista originalista” que no atiende el supuesto problema de turismo de nacimiento.

“Creo que esto se ha usado de forma muy abusiva en los últimos años…Y ese es el argumento que presentaron los demandantes en el caso y nos solidarizamos con ellos, porque es un problema grave. Se ha convertido en un turismo de nacimiento (de parto), le llaman, ya sabes, una tendencia en la que la gente viene y simplemente llega y tiene a su hijo y luego pueden aprovechar el estado de bienestar y todo lo demás. Ha sido abusado. Es una de esas cosas que se pretendía que cumpliera un propósito noble e importante y ha sido frustrado, sobreutilizado y abusado”, planteó en una conferencia de prensa el mismo día en que se emitió la decisión.

El turismo de nacimiento se refiere a la práctica de viajar a EE.UU. con visa de turista con el fin de dar a luz en el país de modo que el bebé adquiera la ciudadanía estadounidense automáticamente.

Johnson no presentó cifras que sustentaran su argumento de que se esté abusando de la práctica.

Un reporte del New York Times de abril pasado resaltó que no existe un recuento oficial de los bebés nacidos de turistas en EE.UU. En una estimación de 2020, el Center for Immigration Studies, ubicó la cifra entre unos 20,000 y 26,000 bebés al año.

Estadísticas recopiladas por el abogado migratorio Héctor Enrique Quiroga apuntan a que el turismo de nacimiento no ha superado el 0.3% de todos los nacimientos en EE. UU.

A pesar de la falta de datos, Johnson aseguró que seguirán examinando el asunto a nivel legislativo.

“Por lo tanto, estoy seguro de que continuaremos mirando eso. Quiero decir que estoy seguro de que la conclusión de esta opinión va a ser que hay que enmendar la Constitución para solucionar eso. Como todos sabemos, es un gran reto. Solo ha ocurrido 27 veces en toda la historia de nuestra nación. Y la razón es porque necesitas 2/3 de ambas cámaras del Congreso y 3/4 de los estados para su ratificación. Por lo general, es un proceso que dura al menos muchos años y es muy complicado. Ya veremos. Estoy seguro de que habrá mucha discusión al respecto. Pero, debo decir que estoy muy decepcionado con ese resultado. Creo que esto supone un serio desafío al país de cara al futuro y tendremos que afrontarlo como Congreso”, consideró.

El líder republicano indicó el domingo que están “analizando todos los ángulos” como parte de la nueva ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento.

“Es necesario que abordemos este asunto. Estamos analizando todos los ángulos”, declaró en el programa “Fox News Sunday”.

“Si existe alguna solución legislativa, la impulsaremos de inmediato“, argumentó. “Si se trata de una enmienda constitucional… eso lleva algo más de tiempo. Pero tenemos que abordar esto. Es realmente un problema muy serio”, recalcó.

El martes pasado, en una decisión 5-4, el máximo tribunal determinó que la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía a casi todos los niños nacidos en suelo estadounidense, incluyendo a los hijos de padres se encuentran en el país de manera ilegal.

“La cuestión planteada es si la Constitución garantiza la ciudadanía a los niños nacidos en EE.UU. de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal. Según la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda XIV, ‘todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetas a su jurisdicción’ son ciudadanos de EE.UU. y del Estado en que residen’”, lee el fallo de la corte.

La determinación invalidó la Orden Ejecutiva 14160 de Trump del 20 de enero de 2025, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” que establecía que los niños nacidos en EE.UU. de padres que se encuentran aquí de manera ilegal o temporal no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y, por tanto, no reúnen los requisitos para obtener la ciudadanía en virtud de la Enmienda 14 o de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El Supremo decidió que los niños nacidos en EE.UU. de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la Cláusula de Ciudadanía.

La postura de los republicanos en la Cámara surgió luego de que Trump reclamara al Congreso actuar tras el dictamen del máximo foro.

“El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!”, compartió el presidente por su red Truth Social.

“¡No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa!”, agregó.

El magistrado Brett Kavanaugh había anticipado la opción de que la Legislatura tome acción sobre el asunto en vista de las reservas del Supremo.

“El Congreso podría —en consonancia con la Decimocuarta Enmienda — modificar (dicha ley) o promulgar nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal. Pero el Congreso aún no lo ha hecho”, escribió en su voto.

En la Cámara, ya existe al menos una iniciativa legislativa para limitar el derecho.

En enero del 2025, el republicano de Texas, Brian Babin, presentó la Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento (“Birthright Citizenship Act”) con el fin de devolver la Decimocuarta Enmienda a su propósito original y poner fin al uso “indebido” de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La legislación busca que la ciudadanía automática se otorgue únicamente a los niños nacidos en los EE.UU. que tengan al menos un progenitor que sea ciudadano o nacional de EE.UU.; residente permanente legal con residencia en EE.UU. o inmigrante legal que presta servicio activo en las Fuerzas Armadas de EE.UU.

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