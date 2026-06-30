Tras una semana de fracturas y caos, el ala republicana busca recuperar el rumbo del Congreso

Con la ayuda del presidente Donald Trump por medio de las redes sociales, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, busca aliviar las divisiones entre los republicanos y avanzar en prioridades legislativas clave ante los comicios de noviembre.

Johnson envió a los legisladores a casa antes de tiempo la semana pasada luego de que su bancada impidiera a la Cámara votar dos proyectos de ley de gastos y una medida vinculada con los beneficios para los veteranos de guerra.

En tanto, la lista de prioridades legislativas no hizo más que crecer, ya que el mandatario republicano pidió $87,600 millones de dólares en nuevos gastos, particularmente para cubrir el costo de la guerra con Irán.

La siguiente semana podrían señalar si Johnson puede convertir un breve verano en Washington en un período de trabajo productivo que los votantes recompensarán en noviembre.

“Aún nos queda mucho por hacer. Tenemos que seguir adelante”, dijo Johnson.

Johnson, republicano por Louisiana, se presentó en la Casa Blanca momentos después de que la Cámara concluyera su semana laboral abreviada y volvió con una codiciada publicación en las redes sociales de Trump en la que hacía un llamado a los republicanos a dejar de votar en contra de las normas de procedimiento que permiten las votaciones finales sobre sus prioridades legislativas.

“¡Basta de poses, por favor!”, escribió Trump.

Antes del mensaje del presidente, los legisladores republicanos y demócratas dudaban abiertamente si la Cámara siquiera volvería esta semana o si simplemente seguiría el ejemplo del Senado y se tomaría un receso por el feriado del 4 de julio.

“Necesito que todos trabajen aquí a pleno rendimiento, y estoy entusiasmado por tenerlos de vuelta”, dijo Johnson.

Semana prometedora se vuelve amarga

La Cámara de Representantes empezó la semana pasada con una victoria legislativa que refleja las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad, al aprobar una legislación bipartidista destinada a reducir el costo de la vivienda. Siendo la culminación de años de trabajo por parte de integrantes de ambos lados del espectro político.

Sin embargo, Trump canceló de manera abrupta la ceremonia de firma de proyecto de ley, asegurando que no actuaría hasta que el Congreso aprobara una legislación que exigiera prueba de ciudadanía para quienes se registran para votar. Johnson dijo que enviaria el proyecto de ley de vivienda al mandarario el lunes y espera que líder de la Casa Blanca lo firme con la mayor contundencia posible.

Asimismo, los sectores más duros de la Cámara han acogido la exigencia de Trump del proyecto electoral. Más de dos docenas de ellos firmaron una misiva comprometiéndose a votar en contra de cualquier proyecto de ley del Senado a menos que se incluya la legislación electoral. La representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida, lideró el bloque que llevó al presidente de la Cámara a enviar a los legisladores a casa antes de tiempo.

En este sentido, los demócratas aprovecharon el bloqueo republicano, informó AP News.

“Este es un Congreso increíblemente patético”, expresó el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts. “Es asombroso que no puedan organizarse, que no puedan establecer la disciplina necesaria para que esto funcione. Jamás había visto tanta incompetencia”.

Los republicanos tambien manifestarron su frustración.

“Simplemente creo que es una postura muy contraproducente para cualquiera que pretenda paralizar todo por un solo asunto”, señaló el representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania.

Pero el representante Andy Harris, republicano por Maryland, vaticinó que habrá más estancamiento político a menos que se envíe a Trump un proyecto de ley que incluya la legislación electoral. Aunque la Cámara de Representantes ya dio luz verde a una versión de la medida, que ahora está paralizada en el Senado.

“Sí, creo que todo se retrasará hasta que lleguemos a un acuerdo sobre la identificación de los votantes y, especialmente, sobre la confirmación de la ciudadanía de los estadounidenses antes de que se registren para votar”, apuntó Harris.

Al cuestionarle si los estadounidenses desean que el Congreso impulse otras prioridades además del proyecto de ley sobre el voto, conocido como la Ley Save America, Harris explicó lo siguiente: “Creo que realmente creen que este es un proyecto de ley muy importante. No estoy segura de que crean que muchas de las otras cosas que estamos haciendo aquí en Washington sean muy importantes“.

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