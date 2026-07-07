El complejo dilema legislativo que pone en peligro el liderazgo de Mike Johnson

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insiste en que el Partido Republicano del Congreso está “analizando todas las posibilidades” para imponer límites a la ciudadanía por derecho de nacimiento luego de que el Tribunal Supremo la protegiera de la orden del presidente Donald Trump de redefinir quién es un ciudadano estadounidense.

Johnson, republicano por Louisiana, aseguró que los legisladores de su bancada en la Cámara de Representantes actuarían rápidamente para responder.

“Si existe alguna solución legislativa, la impulsaremos de inmediato”, explicó Johnson. “Si se trata de una enmienda constitucional, como saben, lleva un poco más de tiempo. Pero tenemos que abordar este asunto”.

Aunque la promesa no es del todo vacía, las posibilidades de que el Congreso intervenga en un futuro cercano para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento son muy escasas.

Sean cuales sean las opciones a elegir de Johnson, son muy improbables, particularmente en un año de elecciones de mitad de periodo, cuando los líderes republicanos están teniendo grandes dificultades para sacar provecho del poco tiempo que les queda antes de los comicios de noviembre.

Con márgenes republicanos muy ajustados en la Cámara y el Senado, a los legisladores les parece difícil incluso llevar a cabo trámites legislativos básicos, y mucho menos aprobar proyectos de ley polémicos. No existe una posibilidad real de que una enmienda constitucional tan controvertida —que necesita la aprobación de dos tercios de las dos cámaras y la ratificación de tres cuartos de los estados— pueda ser aprobada en este Congreso.

Asimismo, el mandatario republicano lo está agregando a su lista de exigencias para los legisladores republicanos de Washington, aunque esa exigencia podría desviarlos de su agenda legislativa.

“¡No es necesaria ninguna enmienda constitucional larga y engorrosa!”, escribió en las redes sociales el 30 de junio. “El Congreso debería empezar HOY mismo a trabajar para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total e incondicional!”.

¿Qué dijo el juez nombrado por Trump?

El juez Brett Kavanaugh, nombrado por el líder de la Casa Blanca, formó parte de la mayoría de 6 a 3 del Supremo que anuló la orden ejecutiva del presidente el 30 de junio, informó USA Today.

No obstante, no formó parte de la mayoría de 5 a 4 que sostuvo que la 14.ª Enmienda garantizaba la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos. Escribió aparte que, aunque coincidía en que la orden era ilegal, todavía discrepaba parcialmente de la opinión de la mayoría.

Kavanaugh aseveró que habría determinado que la orden de Trump es compatible con la Constitución, pero que contraviene una ley federal. Esto se traduciría, de acuerdo con la interpretación del juez, en que el Congreso aún tiene la facultad de aprobar una nueva ley dirigida a los niños que el presidente trató de excluir de la ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque él mismo no pudiera excluirlos.

“El Congreso podría… promulgar una nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal”, escribió Kavanaugh. “Pero el Congreso aún no lo ha hecho”.

Los legisladores conservadores del ala dura interpretaron la solicitud del primer ejecutivo como un llamado de atención. Con una mayoría prácticamente de un solo voto en la Cámara, podrían crear problemas para la agenda de Trump entre sus aliados republicanos.

Incluso uno o dos republicanos de la Cámara de Representantes podrían tratar de paralizar la agenda legislativa para exigir más medidas que limiten la ciudadanía por derecho de nacimiento (algo que está sucediendo con un proyecto de ley independiente, también apoyado por el mandatario, para endurecer las restricciones al voto).

El representante republicano por Texas, Chip Roy, quien frecuentemente usa esa influencia política en su beneficio, indicó que la Cámara no tenía “ningún interés en financiar las operaciones de un gobierno que ha sido debilitado por esta Corte Suprema de los Estados Unidos”.

“Será mejor que arreglemos esto”, zanjó.

¿Hay alguna legislación que el Congreso puede aprobar?

Si Johnson planea impulsar alguna legislación pertinente, podría optar por la Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento de 2025.

El proyecto de ley fue representado en principio por el representante Brian Babin, republicano de Texas, en enero del año pasado (su versión complementaria del Senado fue presentada por el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur y un cercano aliado de Trump). Esta ley solo otorgaría ciudadanía a los bebés nacidos en territorio estadounidense si sus padres son ciudadanos o residentes permanentes legales. No se aplicaría a los bebés nacidos antes de su aprobación (en caso de que le den luz verde).

La polémica legislación quedó estancada en comisión en 2025. E incluso si la nueva versión fuese aprobada por la Cámara, donde hasta la actividad legislativa más básica lleva semanas paralizada por las luchas internas de los republicanos, requeriría el respaldo demócrata para ser aprobada por el Senado. Eso, por lo visto, no ocurrirá.

No obstante, el énfasis de los republicanos en la ciudadanía por derecho de nacimiento podría consumir un valioso tiempo en el pleno antes de las elecciones de noviembre. Dado que los legisladores estarán ausentes durante gran parte de agosto y octubre, apenas le queda un mes de sesión.

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