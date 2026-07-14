¿Qué comer para la salud vaginal? 4 bebidas respaldadas por la ciencia para equilibrar tu pH

Una de las formas más efectivas de equilibrar el pH vaginal y la salud íntima es consumiendo alimentos ricos en antioxidantes y probióticos que previenen infecciones. Aunque la vagina es un órgano que se limpia solo y mantiene su equilibrio de forma natural sin necesidad de usar productos químicos, la higiene, la hidratación y la alimentación juegan un papel clave.

Más allá de las toallitas, jabones, suplementos y demás productos que prometen mejorar las condiciones de esta zona íntima, los estudios y expertos coinciden en afirmar que consumiendo cierto tipo de alimentos se pueden mantener los niveles de pH vaginal, favorecer un microbioma saludable y reducir el riesgo de infecciones o sequedad.

Los alimentos fermentados como el kéfir aportan Lactobacillus esenciales para mantener el equilibrio de la flora vaginal de forma natural. Crédito: Shutterstock

La ginecóloga consultora de los hospitales Hosmat, la Dra. Anitha David, explica que existen bebidas específicas que favorecen la salud ginecológica gracias a sus componentes nutricionales:

1. El poder de los fermentados: yogur sin azúcar y kéfir

El kéfir y el yogur sin azúcar contienen Lactobacillus, la misma bacteria beneficiosa que se encuentra naturalmente en la vagina. Consumir este tipo de probióticos de manera natural mejora la recuperación de la flora vaginal saludable. Este alimento es especialmente recomendado luego de tratamientos con antibióticos o tras sufrir infecciones. Según la experta, “los probióticos son beneficiosos para las mujeres que padecen vaginosis bacteriana o candidiasis vaginal”.

Un estudio publicado en el sitio especializado en investigaciones científicas El Sevier revela que los probióticos son una opción prometedora y segura en la prevención de recurrencias de infecciones del tracto urinario y de recomendación en infecciones vaginales.

2. Protección urinaria: jugo puro de arándano (sin azúcar)

La limonada de arándanos es recomendada por expertos para el cuidado de los riñones. Crédito: Shutterstock

Un aliado clásico de la salud renal por su capacidad de combatir de manera natural las infecciones del tracto urinario (ITU) es el jugo de arándanos, según un estudio publicado en Food Frontiers. Este jugo es rico en vitaminas, minerales como el calcio y compuestos que impiden que las bacterias dañinas se adhieran a las paredes urinarias. La recomendación clave es consumirlo siempre sin azúcar añadido.

3. Escudo antioxidante: té verde y reparación celular

El té verde contiene un compuesto que ayuda a limpiar y rejuvenecer las células. Crédito: Shutterstock

Por su alto contenido en antioxidantes, el té verde es un aliado para la reparación celular causada por los efectos de los radicales libres. Sus catequinas poseen propiedades antimicrobianas y antifúngicas que pueden contribuir a mantener el equilibrio vaginal, según el International Journal of Molecular Sciences. También es rico en nutrientes esenciales como calcio y vitaminas.

Recordemos que el estrés oxidativo y la inflamación pueden afectar mucosas y microbiota, por lo que los alimentos ricos en antioxidantes puede ayudar al equilibrio del pH vaginal.

4. Hidratación profunda: agua de coco y suero de leche

Las propiedades hidratantes y la riqueza de electrólitos del agua de coco y el suero de leche mantienen el equilibrio hídrico del cuerpo y la salud de los tejidos vaginales. Por su parte, el proceso de fermentación del suero de leche favorece la presencia de probióticos, que contribuyen a una mejor digestión y al equilibrio de la microbiota intestinal, impactando positivamente en todo el organismo. Ambas son opciones excelentes para mantener la hidratación diaria y la salud vaginal.

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