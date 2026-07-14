Real Madrid pide al juzgado prorrogar el Caso Negreira

El Real Madrid solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona prorrogar seis meses más el caso Negreira.

El caso Negreira investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre 2001 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero.

El Real Madrid considera que el resultado de la “pormenorizada investigación llevada a cabo en fase de instrucción” por la Guardia Civil, arroja a día de hoy “elementos y evidencias, directas e indiciarias, más que consolidadas de la comisión de un delito continuado de corrupción deportiva”.

?CAS NEGREIRA INFO!!

El Real Madrid @realmadrid demana al jutjat prorrogar 6 mesos més la instrucció del cas Negreira.



Argumenta que encara queden diligències pendents, recursos per resoldre i noves proves que podrien ser rellevants. A més, sosté que la investigació de la? pic.twitter.com/OY4xJEGUKH — Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) July 14, 2026

Real Madrid busca que juzgado busque más pruebas en Caso Negreira

En mayo pasado, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona acordó prorrogar la investigación seis meses más, hasta el 1 de septiembre de 2026.

Una prórroga, que ahora el Real Madrid pretende que se amplíe de nuevo, toda vez que advierte al juzgado de que todavía quedan pendientes algunas pruebas testificales y documentales que llevar a cabo y otras diligencias “aún no practicadas”.

Una de las pruebas que la entidad madridista ha solicitado también al juzgado y que consiste en requerir al FC Barcelona “de aquellos documentos que conformaban su sistema interno de prevención de delitos, modelo de cumplimiento o modelo de organización y gestión”.

Un requerimiento que iría desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal y mientras se realizaron pagos a las entidades vinculadas a Enríquez Negreira hasta julio de 2018.

Y es que el Real Madrid considera que, de lo instruido hasta ahora en la causa, “resulta que los controles internos del FC Barcelona quedaban deliberadamente en suspenso cuando se trataba de los pagos al Sr. Enríquez Negreira”.

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