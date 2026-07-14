Mundial 2026: ¿Quién ganó el único España vs. Francia en Mundiales?

España y Francia se enfrentan nuevamente en una Copa del Mundo, 20 años después de su primer y único duelo, un partido que trae buenas sensaciones para los franceses.

Los españoles y franceses se enfrentaron en cuartos de final de la Copa del Mundo de Alemania 2006. Francia derrotó 3-1 a España en Hannover para meterse a la semifinal con una gran noche para Franck Ribery.

Francia y España se midieron en cuartos de final, ambas con grandes generaciones de futbolistas. Por un lado estaban Zinedine Zidane, Franck Ribery, Thierry Henry y del otro lado jugadores como David Villa, Carles Puyol, Xabi Alonso, entre otros.

España se puso al frente en el partido con un penal de David Villa que buscaba meter a la Roja en su primera semifinal. Pero Ribery empató con un gran gol en el minuto 41 tras una excelente asistencia de Patrick Vieira.

El partido se destrabó en el minuto 83. Zidane lanzó un tiro libre al área y, tras un rebote, Vieira anotó de cabeza para poner al frente a los galos.

Zizou terminó de liquidar el partido en un contraataque, dejando a Puyol a un lado, y definiendo sobre su compañero Iker Casillas.

Francia vs. España, 20 años que ha cambiado mucho para ambos

Ambas selecciones han pasado por muchas cosas en los últimos 20 años. España regresó al Mundial cuatro años después y conquistó su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Por su parte, Francia perdió la final en 2006 y luego fue eliminada en fase de grupos de 2010. Aunque consiguieron su segunda estrella en Rusia 2018. En Qatar 2022 estuvieron cerca de ser bicampeones, pero cayeron en penales ante la Argentina de Lionel Messi.

Ahora España está en la segunda semifinal de su historia y busca llegar a su segunda final, mientras que Francia quiere revancha de Qatar 2022 y luce como favorita para llevarse el título.

Sigue leyendo:

Francia o España: el favorito para avanzar a la final, según los modelos de predicción

Argentina-Inglaterra: por qué es el único partido de “alto riesgo” del Mundial