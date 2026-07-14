Trump afirmó que Irán buscó seguir negociando pese a un acuerdo alcanzado con EE.UU.

El presidente Donald Trump afirmó que el gobierno de Irán buscó prolongar las conversaciones bilaterales a pesar de que ambos países habían alcanzado un acuerdo previo, y agregó que este escenario de acercamiento se produjo en medio del incremento de las tensiones diplomáticas, económicas y militares que mantienen ambos países.

“Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando”, declaró el mandatario en una rueda de prensa efectuada en el Despacho Oval.

Sin embargo, la Casa Blanca no proporcionó detalles sobre el contenido del supuesto entendimiento previo, ni reveló la identidad de los delegados que formaron parte de los diálogos.

Medidas contra el gobierno de Irán

Como parte de estas tensiones, el gobierno reactivó un bloqueo naval e implementará un cobro inmediato del 20% sobre las mercancías transportadas por el estrecho de Ormuz, tal como lo anunció el lunes.

En tal sentido, el mandatario argumentó que estas tarifas cubrirán los gastos de defensa que realiza el país al asumir el rol de resguardo en esta ruta de suministro energético global. Advirtió además que no se mantendrán los servicios de custodia gratuita a las embarcaciones de terceros países que utilicen este canal.

Conflicto en Ormuz como detonante actual

La postura actual de EE.UU. generó una respuesta por parte de las autoridades iraníes, quienes decretaron la suspensión del paso por la vía marítima “hasta nuevo aviso” tras las recientes acciones militares estadounidenses. Asimismo, el país persa dirigió operaciones contra naciones aliadas en Medio Oriente.

Entretanto, el mandatario republicano reiteró que las medidas se mantendrán vigentes de forma indefinida hasta que se concrete un pacto formal que cumpla con las exigencias de seguridad planteadas por Washington.

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