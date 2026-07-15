Argentina vs. España en Mundiales: ¿Cuál es el registro entre ambas selecciones?

Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial 2026, una final inédita y será la segunda vez que se enfrenten ambos equipos en una Copa del Mundo.

Las selecciones francesa y española se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966. En aquella ocasión, Argentina ganó 2-1 con un doblete de Luis Artime y Pirri descontó por España.

Esta será la primera vez que el actual campeón de la Copa América vs. el campeón de la Eurocopa. Nunca los campeones de dichos torneos habían logrado llegar juntos a la final del Mundial.

¿Cuántas veces se han enfrentado Argentina y España?

Ambas selecciones se han enfrentado en un total de 14 partidos, 13 amistosos y el encuentro de la fase de grupos.

El historial está totalmente parejo. España y Argentina han ganado seis encuentros por bando y también tienen dos empates.

La última vez que se enfrentaron fue victoria 6-1 de España sobre Argentina en 2018. Fue un duelo previo al Mundial Rusia 2018 en el Wanda Metropolitano.

De ese partido amistoso aún están varios jugadores activos en este Mundial. Por Argentina están Nicolás Otamendi, Lionel Messi, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez. En España queda solo Rodri.

Argentina tuvo su última victoria contra España posterior al Mundial de Sudáfrica 2010 con victoria de la albiceleste 4-1.

Messi se une a Cafú como el primero en jugar en tres finales

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, igualará el domingo al brasileño Marcos Evangelista de Moraes ‘Cafú’ como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo.

Messi, que perdió con la Albiceleste frente a Alemania la de Brasil 2014 y ganó en la tanda de penaltis a Francia en Catar 2022, jugará contra España la final en el Metlife, el domingo, después de que Argentina remontara en Atlanta el gol de Anthony Gordon por medio de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Cafú jugó su primera final en el Rose Bowl de Los Ángeles, en 1994, al entrar en el primer tiempo en sustitución de Jorginho, que se lesionó, y fue titular indiscutible en Francia 1998, donde perdió con los anfitriones y Corea-Japón 2002, en el que Brasil se impuso a Alemania por 2-0.

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