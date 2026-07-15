Ismail Elfath y un arbitraje al límite en la semifinal Inglaterra vs. Argentina

Ismail Elfath tuvo uno de los partidos más difíciles para la terna arbitral en el Mundial 2026 y el estadounidense estuvo a la altura de una semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Elfath, quien estuvo en su cuarto partido de la Copa del Mundo, manejó uno de los partidos más trabados y de alta tensión ante las constantes faltas entre ambos equipos.

El partido terminó con 26 faltas y cuatro tarjetas amarillas. Tres tarjetas para los argentinos y una para los ingleses. Aunque el árbitro debió haber controlado más el partido, sobre todo en el primer tiempo.

El árbitro estadounidense dejó que tanto ingleses como argentinos pegaran más fuerte. El primer tiempo debió haber controlado más la vehemencia de las entradas y los intercambios entre jugadores.

? #NotasAV | Ismail Elfath se dejó las tartejas amarillas en el vestuario en un Inglaterra – Argentina con muchísimas interrupciones.



? #FIFAWorldCup https://t.co/i6iRpZYAAS — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 15, 2026

Un arbitraje de Inglaterra vs. Argentina que no recurrió al VAR

A diferencia de la otra semifinal entre España vs. Francia, el arbitraje no tuvo que recurrir al VAR o tuvo alguna acción de gran polémica.

No hubo jugadas de apreciación dentro del área o que tuvo que involucrar al Videoarbitraje, algo que salvó la evaluación de Elfath en este partido.

Esta fue la primera vez que los árbitros principales de las dos semifinales del Mundial 2026 eran de Concacaf.

Restan 2 partidos del Mundial 2026 y los árbitros aún por conocerse

España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.

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